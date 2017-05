Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft pèsent ensemble près de 2,94 milliards de dollars, soit plus de deux fois le PIB de la métropole New Yorkaise indique Statista, qui s’appuie sur les chiffres de la Bank of America Merryll Lynch. Avec une capitalisation boursière de plus de 800 millions de dollars, Apple dépasse de loin le PIB de Chicago (581 milliards de dollars) et s’approche de celui de Los Angeles (832 milliards de dollars). Quant à Microsoft, il vaut plus que Dallas et Houston (479 milliards de dollars chacun), dont le PIB frôle la valorisation d’Amazon (476 milliards de dollars). Enfin, avec 454 milliards de dollars, Washington vaut à peine plus que Facebook et ses 441 milliards de dollars.

Les chiffres des GAFAM donnent le tournis et inquiètent les analystes de la Bank of America Merryll Lynch qui envisagent la possibilité d’une nouvelle bulle high tech.