Le secteur IT regroupant les activités édition de logiciels, conseil et services, conseil en technologies affichera une croissance de + 3 % en 2017. C’est ce qu’indique Syntec numérique dans son bilan semestriel.

Il est loin le temps où le secteur IT évoluait à un rythme à deux chiffres mais avec 3 % prévu en 2017, le secteur fait mieux que l’économie dans son ensemble dont la croissance devrait avoisiner les 1,3 %.

Toutefois, le moral des chefs d’entreprises est plutôt bon puisque 81 % des entreprises envisagent une croissance de leur chiffre d’affaires quand cette progression a profité à 75 % d’entre elles en 2016.

Cette croissance sera portée par de nouvelles offres de services et logicielles, le développement de nouveaux domaines de compétences (DevOps, IoT…) ainsi que le développement du modèle SaaS. La transformation numérique est un moteur de croissance pour notre secteur. Cette mutation se diffuse dans tous les secteurs de l’économie. 76 % de ces entreprises ont lancé un chantier de « Transformation numérique », poussée par l’efficacité opérationnelle, la réduction des coûts et le renouvellement de l’expérience clients. Les entreprises du secteur sont quant à elles, 61% à constater une forte croissance de ces projets en ce début d’année 2017.

Les SMACS (Social, Mobilité, Analytics, Cloud et Sécurité) seront en progression de + 15,2 % en 2017, représentant un peu plus de 20 % du marché logiciels et services informatiques. La croissance nette des SMACS sera de 1,2 milliard d’euros en 2017 tandis que celle des environnements traditionnels progressera de 135 millions d’euros.

En 2017, les enjeux pour les entreprises du secteur seront d’une part, l’amélioration de leur niveau de marge, le renforcement de l’innovation ainsi que la recherche des bonnes compétences pour renforcer leurs équipes.

Pour l’année en cours, c’est encore l’édition du logiciel qui tire la croissance vers le haut avec une prévision de 4,2 % en nette hausse par à 2016. Près de 9 éditeurs de logiciels sur 10 anticipent la progression de leur chiffre d’affaires en 2017. Notamment autour de nouvelles offres logicielles, du développement du modèle SaaS et du développement des ventes à l’international.

Au 1er trimestre 2017, 60 % des éditeurs proposent des offres en SaaS. La durée d’engagement moyen des revenus récurrents est supérieure ou égale à 36 mois pour 87 % des éditeurs. Sur l’année, le SaaS représentera 18 % du marché des logiciels soit 2,1 milliards d’euros. Les secteurs « Banque / Assurance / Finance », Industrie et Santé contribueront tout particulièrement au dynamisme de l’édition de logiciels.

Concernant l’activité de Conseil en technologies, la dynamique de croissance est différente selon la taille des entreprises : en 2017, 50 % des acteurs de taille intermédiaire anticipent une augmentation de leur chiffre d’affaires tandis que tous les grands acteurs envisagent cette progression.

Les moteurs de croissance pour les entreprises du conseil en technologies sont le développement des ventes à l’international (essentiellement pour les grands acteurs) ainsi que la mise sur le marché de nouvelles offres de services. Elles évaluent les opportunités liées à l’Internet des objets, à la robotique et à la cybersécurité. Les grandes entreprises du secteur s’appuient également sur le développement de l’offshore pour assurer leur croissance et la préservation de leurs marges. L’offshore représente en 2016, 3,1 % du marché du conseil en technologies.

Les principaux secteurs clients qui participent aux développements des activités du conseil en technologies sont surtout l’Automobile, les Transports (notamment ferroviaires) ainsi que le secteur « Militaire / Défense ». Le secteur de l’Aéronautique progresse également, de plus en plus porté par les projets liés à l’industrialisation.

Pour la première fois, les salariés du secteur de plus de 45 ans, sont proportionnellement plus nombreux que les salariés de moins de 30 ans. Les conditions de travail demeurent attractives avec 94 % de CDI et 69 % de cadres. Une nouvelle hausse du volume de recrutements de cadres est attendue en 2017, avec près de 54 000 recrutements, selon l’Apec. En 2017 le secteur sera, à nouveau, le premier recruteur et premier créateur d’emploi net de cadres.