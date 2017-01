Désormais maître de sa destinée depuis sa séparation il y a un an d’avec Symantec, Veritas s’est lancé dans une refonte complète de son positionnement et de son offre. L’éditeur ne se positionne plus seulement en leader de la sauvegarde mais en spécialiste du management de la donnée. Et son offre s’est sensiblement musclée avec pas moins de 25 mises à jour et 4 nouveaux produits.

Parmi ces nouveautés, il y a Infoscale Access, sorti le trimestre dernier, qui marque son entrée sur le Software Defined Storage en environnement multisupports (on premise et Cloud). Il y a aussi Veritas Resiliency Platform, une solution de reprise d’activité, également en environnement multisupports. Et il y a enfin Data Insight et Information Map, deux outils de reconnaissance et de classification des données. Amalgamés autour de Netbackup, son produit historique dédié à la sauvegarde et à la protection des données – lui-même mis en jour en version 8.0, ces offres forment ce que Veritas appelle le « 360 data management » (ou la gestion de données 360°), son nouveau credo.

L’éditeur vient de partager ce positionnement et ses nouveautés produits avec ses clients et partenaires au cours d’un événement baptisé Vision qui s’est tenu ce mercredi 25 janvier à Paris en présence de plus de 350 participants. Au programme : une session plénière animée par le Chief product officer monde du groupe et six ateliers (joués deux fois chacun) animés pour certains par les principaux partenaires français de la marque et agrémentés de témoignages clients. Thématiques abordées : le Software Defined Storage, le backup as a service, la haute disponibilité ou le « 360 data management ».

Côté distribution, l’éditeur s’emploie actuellement à former ses partenaires pour les inciter à se positionner sur ces nouvelles offres et à développer des services autour, comme nous l’a expliqué au cours d’un entretien Frédéric Viet, directeur channel de Veritas pour l’Europe de l’Ouest. Deux d’entre eux, Antemeta et D.Fi opèrent déjà des services de sauvegarde externalisée sur la base de ses solutions. Et l’éditeur ambitionne d’élargir cette année le cercle de ses partenaires à des services providers, susceptibles d’adopter ses modèles de licence as a service. Deux facteurs devraient favoriser le décollage de ces nouvelles offres : le besoin de conformité des entreprises au nouveau règlement européen sur la protection des données (GDPR) entrant en vigueur en mai 2018 et le besoin de trier leurs données préalablement à leur migration dans le Cloud ou le Cloud hybride.

Pour le reste, peu de nouveautés concernant directement les partenaires, hormis l’accession le mois dernier d’Axians Cloud Builder (APX) au niveau Platinum. Il rejoint ainsi Antemeta, SCC, C-Storage, qui constituent l’élite de ses partenaires en France. L’éditeur n’a en revanche pas souhaité partager les informations relatives à son effectif en France, au nombre et la croissance de ses partenaires actifs, à la fréquence de ses formations partenaires et à la croissance de son activité.