L’App Store d’Apple a connu des ventes record en 2016 et cela pourrait continuer en 2017 puisque rien que le 1er janvier, 240 millions d’achats ont été comptabilisés sur le site de la firme à la pomme indique le Silicon Valley Business Journal.

La période des fêtes de fin d’année – dont le 1er janvier est la prolongation naturelle – a été particulièrement bénéfique pour Apple puisque le mois de décembre à lui seul a généré 3 milliards de ventes. Quatre jours après son lancement, le jeu Super Mario de Nintendo avait déjà été téléchargé 40 millions de fois. C’est d’ailleurs l’application qui a connu le plus de téléchargements les jours de Noël et de Nouvel An.

Sur l’ensemble de l’année, l’App Store a généré 28,5 milliards de dollars, soit une progression de 40% par rapport à 2015. Les développeurs ont ainsi empochés en 2016 plus de 20 milliards de chiffre d’affaires, la commission de la firme de Cupertino s’élevant à environ 8,5 milliards de dollars.

Sans surprise, c’est Pokemon Go qui s’octroie la part du lion en 2016, les jeux Prisma, Reigns, Procreate, Lumino City, Sweat With Kayla et djay Pro figurant parmi les best sellers de l’année pour respectivement l’iPhone, l’iPad, l’Apple TV, l’Apple Watch et le Mac.

« Nous voulons remercier l’ensemble de notre communauté de développeurs pour les nombreuses applications innovantes qu’ils ont créé – en même temps que nos produits – aidant ainsi véritablement à enrichir la vie des gens », assure dans un communiqué le senior vice-président chargé du marketing mondial de la firme à la pomme, Philippe Schiller.

On notera que les ventes ont bondi de 90% en Chine, pays dont rappelons-le gouvernement a demandé à Apple d’interdire aux citoyens chinois d’accéder à l’application du New York Times.

Aujourd’hui l’App Store est riche de 2,2 millions d’applications, soit une progression de 20% en un an. A en croire Apple, depuis sa création, la boutique en ligne permis de créer 1,4 million d’emplois aux Etats-Unis. Voilà de quoi séduire et amadouer Donal Trump. La plateforme IoS aurait permis aux développeurs de toucher plus de 60 milliards de dollars depuis sa création.