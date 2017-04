Les utilisateurs de PC, ultramobiles et téléphones mobiles vont acquérir des appareils plus chers cette année. Le chiffre d’affaires ainsi dégagé devrait augmenter de 2% pour atteindre près de 600 milliards de dollars, dont un peu moins de 400 milliards de dollars pour les seuls téléphones mobiles.

Cette progression de 2% à deux origines estime Gartner qui fournit ces chiffres : la première est l’augmentation du prix de certains composants (c’est le cas pour les PC mais aussi pour certains smartphones), le second est l’intérêt que montre le consommateur pour des téléphones de meilleure qualité. « Partout à travers le monde, le marché des terminaux est devenu moins sensible au prix », explique dans un communiqué Ranjit Atwal, directeur de recherche au cabinet. « Les consommateurs et les entreprises recherchent des produits qui correspondent plus à leur style de vie et optent moins pour des produits bon marché. »

Les dépenses des consommateurs concernant les téléphones mobiles devraient frôler les 400 milliards de dollars cette année, soit une progression de 4,3% par rapport à 2016. « Le prix de vente moyen des téléphones mobiles est tiré par les consommateurs de façon générale », estime de son côté Annette Zimmermann, vice-présidente chargée de la recherche. « Ils remplacent leurs téléphones basiques avec des appareils toujours basiques mais de meilleure qualité et dotés de plus de fonctionnalités, provenant de fournisseurs en pleine ascension comme Huawei ou Oppo. Sur les marchés émergents, la majorité des utilisateurs sont passés à de meilleurs téléphones basiques alors que le passage aux téléphones premiums reste hors de portée pour la majorité d’entre eux. »

Un plus grand choix de téléphones basiques provenant de fournisseurs chinois comme Oppo, BBK et Huawei a provoqué une hausse de 13,5% du prix de vente moyen des téléphones mobiles en 2016. Une hausse de 4% est par ailleurs attendue cette année. « Nous croyons que les utilisateurs continueront à regarder du côté des téléphones d’une valeur plus élevée cette année, ce qui provoquera une nouvelle augmentation du prix de vente moyen », estime Annette Zimmermann. « Le prix de vente moyen des smartphones haut de gamme va continuer à croître à cause de l’annonce du Samsung Galaxy 8 et du lancement d’une version « 10ème anniversaire » de l’iPhone plus tard dans l’année. Nous estimons que le prix de vente moyen va progresser de 4% en Amérique du Nord en 2017. »

Côté PC, le cabinet d’études estime que le fond a été atteint, toutefois la croissance des ventes sera gênée par l’augmentation des prix des composants. Les prix, particulièrement ceux des DRAM, ont doublé depuis juin 2016 constate Gartner. Cela devrait déboucher cette année d’une augmentation du prix moyen en dollars des PC de 1,4%.