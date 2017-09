Le marché des commutateurs Ethernet (couches 2 et 3) a enregistré 6,43 milliards de chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soit une croissance de 7,8% en un an, révèle le Worldwide Quarterly Ethernet Switch Tracker d’IDC. Selon le Worldwide Quarterly Router Tracker cette fois, le marché des routeurs a de son côté enregistré une hausse annuelle de 6,7% enregistrant ainsi 3,92 milliards de dollars de revenus.

Sur un plan géographique, la plus forte croissance des ventes de routeurs a été enregistré dans la région MEA (Moyen-Orient et Afrique) et en Asie/Pacifique (à l’exclusion du Japon), les deux zones enregistrant chacune une croissance de 16,8%. Dans ces régions, les plus belles performances sont à mettre au crédit d’Israël (+85,2%) et du Vietnam (+38,8%). L’Europe bénéficie d’une croissance de 5,5% équitablement répartie entre l’Europe de l’Ouest et l’Europe Centrale et de l’Est . Avec respectivement +142,6% et +48,1%, la Grèce et la Hongrie enregistrent les meilleures performances. L’Amérique du Nord gagne 4,9% (5% pour les Etats-Unis) tandis que le Japon se contente d’un très modeste +0,1%. L’Amérique Latine est quant à elle, la seule région à enregistrer un recul (-3,3%) malgré les très bonnes performances de l’Argentine (+49,1%).

La bonne santé du marché est due au développement du cloud computing analyse Rohit Mehra, vice-président en charge des infrastructures réseaux chez IDC. « L’explosion des applications associée à la transformation numérique et à la prolifération continue de création de clouds dynamisent le marché au deuxième trimestre. Ces tendances transformationnelles génèrent une hausse des livraisons de ports. Toutefois l’assurance de l’accélération des débits change continuellement la dynamique des investissements dans les commutateurs Ethernet. »

Avec 13,8 millions d’unités, les livraisons de commutateurs Ethernet 10 Gbit/s bondissent de 53,1% pour une progression en valeur d’à peine 4,2%, à cause de la forte baisse des prix. En revanche, les livraisons de ports Ethernet 40 Gbit/s chutent de 27,7% en raison, semble-t-il, du fort intérêt pour les commutateurs 25 Gbit/s (557.000 livraisons pour un total de 71,4 millions de dollars. Ce sont toutefois les switches Ethernet 100 Gbit/s qui enregistrent la plus forte croissance aussi bien en termes de livraisons (+639%) que de chiffre d’affaires (+284%). Enfin les ports 1 Gbit/s enregistrent une hausse des livraisons de 13,6%.

De son côté le marché des routeurs réalise de belles performances en Asie/Pacifique (à l’exclusion du Japon) avec +30,7% de chiffre d’affaires en plus, en MEA (+22%) et en Europe Centrale et de l’Est (+21,2%). En revanche l’Europe de l’Ouest (-1,0%), l’Amérique du Nord (-6,4%), l’Amérique Latine (-8,4%) et le Japon (-12,0%) enregistrent une baisse de chiffre d’affaires.

Du côté des fournisseurs, Cisco conserve la première place du marché des commutateurs Ethernet avec une croissance de 3,8% mais voit sa part de marché réduite à 54,7%, contre 56,8% un an plus tôt. La firme de San Jose voit par ailleurs ses revenus provenant des routeurs baisser de 1,9% et sa part de marché reculer en un an de 44,8% à 41,2%. Huawei réalise d’excellentes performances avec un chiffre d’affaires commutateurs en hausse de 39,9% et des revenus issus des routeurs en progression de 41,7%. HPE voit ses ventes de commutateurs Ethernet baisser en valeur de 0,4%. Arista voit quant à lui ses revenus provenant des commutateurs bondir de 50,2%. Enfin, Juniper enregistre une notable progression de son chiffre d’affaires commutateurs (+33,2%), mais subit une légère baisse de ses revenus issus des routeurs (-0,4%).