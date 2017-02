Subissant un fort ralentissement, les ventes de PC en France n’ont progressé que de 0,3 % en volume au quatrième trimestre selon Gartner. L’Hexagone se positionne ainsi à la 3ème place du marché européen entre l’Allemagne qui affiche 4.3 % de croissance et le Royaume-Uni qui enregistre un recul de 8.8 %.

« Pour la deuxième année consécutive, le marché des PC en France affiche une perte de croissance en reculant de 2 % en 2016 », constate Isabelle Durand, analyste chez Gartner. « Plusieurs facteurs expliquent ce recul : d’une part, le passage à la TNT HD sur le premier trimestre 2016 qui a impacté le nombre de livraisons entrainant ainsi une baisse de 11 % sur le marché grand public ; d’autre part, les consommateurs qui ont retardé leurs achats de PC suite à la mise à jour gratuite de Windows 10. »

Les ventes de fin d’année et du Black Friday n’ont pas été suffisantes pour accélérer la croissance au quatrième trimestre. Le segment grand public enregistre ainsi une baisse de 11 %. « La baisse importante des ventes de desktops grand public en France (-35 %) et la baisse des ventes des cinq premiers constructeurs auprès des consommateurs ont également contribué à ce manque de dynamisme sur le marché des PC en France », poursuit Isabelle Durand. En revanche, les ventes sur le marché professionnel progressent de 16 % sur le trimestre. Une performance que le cabinet attribue au lancement de Windows 10 et à d’importants contrats signés auprès de grands comptes.

Les ordinateurs portables traditionnels ont représenté 47 % (-6%) des PC vendus en France au cours de la période, contre 30% (+2%) pour les desktops et 22% (+29%) pour les ultramobiles premiums. Le segment de l’ultramobile en général affiche une croissance de 14 %. « On remarque une demande plus importante, voire un basculement des détachables vers les convertibles », précise Isabelle Durand. « Les utilisateurs recherchent par ailleurs des écrans de plus grande taille, de 14-15 pouces. »

Tableau 1

Marché des PC en France au 4ème trimestre 2016 (milliers d’unités livrées, et part de marché)

Constructeurs 4T16 Unités vendues 4T16 Part de marché (%) 4T15 Unités vendues 4T15 Part de marché (%) 4T16-4T15 Croissance (%) HP Inc. 667 26.0 611 23.9 9.2 Lenovo 437 17.0 402 15.7 8.7 Asus 412 16.1 448 17.5 -7.9 Acer Group 269 10.5 302 11.8 -10.7 Dell 268 10.4 241 9.4 11.3 Autres 513 20.0 557 21.8 -7.8 Total 2,567 100.0 2,559 100.0 0.3

Note: Les données incluent les postes de travail fixes, les PC portables et les ultramobiles premiums.

Source: Gartner (février 2017)

Du côté des constructeurs, HP maintient sa place de leader et voit sa part de marché gagner 2,1 points. « Ses ventes de PC sur le segment professionnel ont été plus fortes que prévu, et HP Inc. a également enregistré de bons résultats sur les PC gaming. Le marché du gaming en France est très rentable et l’un des plus importants en Europe de l’Ouest. Le constructeur a néanmoins vu ses ventes sur le segment grand public baisser d’environ 10 % depuis le troisième trimestre 2016 ».

Lenovo poursuit sa progression sur le segment de l’ultramobile grâce à ses convertibles Yoga, tandis que Dell, qui progresse sur le marché professionnel, conserve sa 5èmeplace et réduit l’écart avec Acer.

Acer (-10,7%) et Asus (-7,9%) sont les seuls acteurs du top 5 à enregistrer un recul de leurs ventes. « L’une des raisons de la perte de vitesse d’Acer provient de ses ventes d’ordinateurs portables traditionnels qui ont affiché une perte de croissance de 28 % au dernier trimestre, dû à un problème d’approvisionnement d’écran. Seuls les desktops (+5 %) et les ultramobiles (+55 %) ont enregistré une croissance », explique Isabelle Durand. « Le changement de stratégie davantage axée sur le marché du premium a impacté les résultats d’Acer. Ce dernier ne capitalise plus sur les produits à faible marge, qui ont pourtant historiquement contribué à gagner des parts de marché, et se concentre sur l’augmentation de sa rentabilité. »

Pour l’année en cours, Gartner s’attend à une stabilité des ventes, du moins sur le premier semestre. « Nous prévoyons un premier semestre 2017 stable. La mise à niveau de Windows 10 devrait se poursuivre auprès des entreprises. Par ailleurs, la hausse du coût des mémoires DRAM pourrait affecter le marché entrainant une augmentation des prix sur le 1er semestre », conclut Isabelle Durand.

Tableau 2

Marché des PC en France en 2016 (milliers d’unités livrées, et part de marché)

Constructeurs 2016 Unités vendues 2016 Part de marché (%) 2015 Unités vendues 2015 Part de marché (%) 2016-2015 Croissance (%) HP, Inc. 2,289 26.0 2,186 24.4 4.7 Lenovo 1,447 16.4 1,485 16.6 -2.6 Asus 1,387 15.8 1,331 14.8 4.2 Acer Group 980 11.1 1,059 11.8 -7.5 Dell 897 10.2 860 9.6 4.2 Autres 1,798 20.4 2,048 22.8 -12.2 Total 8,797 100.0 8,968 100.0 -1.9

Note: Les données incluent les postes de travail fixes, les PC portables et les ultramobiles premiums.

Source: Gartner (février 2017)