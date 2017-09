A l’issue du premier semestre, ITS Group affiche des résultats financiers mitigés. Le chiffre d’affaires recule d’un peu plus de 6% à 86,3 millions d’euros, contre 92,2 millions d’euros un an plus tôt, une baisse liée au recul des ventes hardware d’infrastructures en France (elles progressent en revanche en Suisse). Le chiffre d’affaires cumulé des activités stratégiques (hosting, cloud et services managés, prestations de services) s’établit à 52,7 millions d’euros, en croissance de près de 5%, représentant 61,0% du chiffre d’affaires semestriel contre 54,6% au premier semestre 2016. Pénalisé par la baisse des ventes de hardware et grevé par des investissements réalisés pour l’activité « hosting et cloud et services managés », le résultat opérationnel courant s’établit à 1,8 million d’euro en baisse de 0,4 million d’euro. Les charges non courantes étant marginales sur le semestre, le résultat opérationnel ressort à 1,8 million d’euro, identique à celui de l’an dernier. Le résultat net semestriel est également stable à 0,9 million d’euro.

Au 30 juin, les capitaux propres du groupe atteignaient 46,7 millions d’euros pour un taux d’endettement de 9%. La trésorerie brute et disponible du groupe s’élevait à 7,9 millions d’euros. ITS Group indique dans un communiqué qu’il « dispose ainsi d’une structure financière très saine pour poursuivre son développement, notamment en croissance externe ». Il envisage en effet de nouvelles acquisitions dans ses domaines stratégiques que sont les prestations de services ou les activités hosting, cloud et services managés.

Au cours du second semestre, le groupe continuera de se focaliser sur le développement de ses activités stratégiques, « la demande de ses clients restant forte sur les prestations autour de la transformation digitale, du cloud, de la mobilité et du conseil ».

Sur le plan de la rentabilité, ITS Group table sur une amélioration par rapport au premier semestre et vise une marge opérationnelle courante entre 3 et 4% sur l’ensemble de l’exercice.