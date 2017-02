Veeam va injecter 200 millions de dollars dans un programme de migration vers le cloud annonce Channel Web. L’éditeur a pour ambition à travers Cloud Connect 2.0 d’entraîner certains VARs toujours attachés à l’offre on premise vers le cloud à travers les clients finaux. Ces derniers se verront offrir 1.000 dollars s’ils consentent à migrer leurs sauvegardes et leurs solutions de reprise d’activité dans le nuage. « Cela va pousser les clients vers des environnements cloud mais également encourager notre communauté de partenaires à offrir de leur côté les services proposés par Veeam. Ils pourront ainsi profiter de l’immense communauté des clients Veeam, qui est unique sur le marché », a indiqué à nos confrères le vice-président en charge de la région Nord-Ouest EMEA de l’éditeur. Richard Agnew a précisé que Veeam comptait environ 230.000 clients dans le monde, auxquels s’ajoutaient 4.000 nouveaux clients chaque mois. « C’est une fameuse base et c’est très attirant pour nos fournisseurs de services cloud, ce qui nous permet d’ensemencer le marché. Cela montre l’importance que nous accordons au marché du cloud qui est devenu très important. Son chiffre d’affaires a grimpé de 80% l’an dernier. Cela indique où va le marché », a-t-il ajouté.

Veeam compte dans le monde 45.000 partenaires, parmi lesquels 14.000 fournisseurs de services cloud. Une bonne partie des VARs partenaires de l’éditeur ne paraissent toutefois pas pressés d’accrocher leur wagon au train du cloud. « Ils risquent de rester à côté du chemin », a récemment expliqué à CRN le président et directeur exécutif de Veeam, Peter McKay. Ce sont ces retardataires qu’il faut à présent séduire. Sans oublier de recruter de nouveaux fournisseurs de service.