À la veille de la troisième édition de son événement VeeamOn Forum qui se tenait ce jour à la Maison de la Mutualité à Paris, Veeam Software France organisait une soirée dédiée partenaires. Point d’orgue de cette soirée, qui rassemblait d’une cinquantaine de partenaires : une remise de prix récompensant ses partenaires les plus impliqués au cours de l’année calendaire 2016.

Six partenaires ont été décernés : InetD, pour le plus important projet grands-comptes ; SCC, pour le plus important projet mid-market (pour la seconde année consécutive) ; Inmac WStore, pour sa performance sur le segment PME en termes de chiffre d’affaires et de nombre de transactions ; Claranet, pour la croissance de ses ventes de services managés, et cloud ; Econocom, pour le meilleur avant-vente de l’année (Baptiste Tellier) ; et SFR, pour la meilleure contribution marketing de l’année réalisée pour son offre de plan de reprise d’activité PRA Cloud basée sur Veeam Cloud Connect (DRaaS).

Cet événement a été l’occasion de revenir sur les perspectives business et marché de Veeam pour les prochains mois. La grosse information du jour a été l’annonce de la sortie d’ici à la fin de l’année de la v10 de sa solution de continuité d’activité Veeam Availability Suite. Parmi les nombreuses nouveautés de cette nouvelle version, il y a le support natif du stockage objet dans le cloud qui permettra de réduire l’espace de stockage occupé et donc les coûts liés à la rétention à long terme des données. Seront notamment supportées les services de stockage objet d’Amazon S3, d’Amazon Glacier, et de Microsoft Azure Blob.

D’une manière générale, beaucoup de nouveautés auront trait à la plateforme Azure, Veeam étant le premier téléchargement de la market place Azure, souligne Gilles Pommier, Vice-président channel et Cloud EMEA et marchés émergents de Veeam. Avec la mise à disposition il y a quinze jours de son agent pour serveurs physiques Windows, Veeam sera en mesure avec la v10 d’assurer la disponibilité de tout type de ressources (virtuelles, physiques ou cloud) sur n’importe quelle infrastructure en environnement multi-Cloud et Cloud hybride (privé, public, managé ou SaaS).

Veeam a également annoncé une API permettant aux fabricants de solutions de stockage de s’interfacer avec sa solution. C’est ainsi qu’IBM, Lenovo et Infinidat viennent de rejoindre Netapp, HP, EMC et Cisco au sein de son écosystème de partenaires stockage. De la même manière, un certain nombre de solutions NAS seront supportée par la v10 via cette API.

Enfin, Veeam a divulgué quelques chiffres relatifs à sa croissance. L’année calendaire 2016 de Veeam France a ainsi été marquée par une progression de 20% de ses ventes, a souligné Stéphane Gaillard, directeur commercial de Veeam France & Afrique du Nord. Mieux, l’éditeur a communiqué sur une croissance de 33% de ses ventes mondiales sur le dernier trimestre, au-dessus de son prévisionnel de +30% pour l’exercice en cours. Et il anticipe un doublement de ses revenus d’ici à 2020 à 1,5 milliard de dollars.