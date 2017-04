Présent en Europe depuis près de deux ans, l’éditeur de solutions de cybersécurité Vectra Networks opérait jusqu’à présent sur le marché français, où il compte plusieurs clients grand compte, depuis Zurich. Il s’installe à présent dans l’Hexagone. La stratégie commerciale et le développement du réseau ont été confiés à Christophe Jolly, ex-directeur Sécurité de Cisco France et auparavant responsable commercial France des secteurs public et opérateurs de SourceFire.

Créé en 2011 à San José en Californie, Vectra Networks utilise l’intelligence artificielle pour détecter automatiquement les cyberattaquants dissimulés dans les réseaux d’entreprises en analysant l’ensemble du trafic, offrant une visibilité complète sur les actions de l’intégralité des terminaux – y compris le BYOD et les objets connectés – du réseau principal au datacenter, en passant par le cloud. La plateforme automatisée est capable de détecter les signaux d’attaques en cours tels que la reconnaissance interne, les mouvements latéraux, l’acquisition et l’extraction de données. Elle ne s’intéresse donc pas aux logs, ni aux paquets de données mais s’en tient aux comportements. Elle travaille avec les pare-feux, les outils de sécurité des points d’extrémité, les contrôleurs d’accès au réseau (NAC), etc. pour automatiser le blocage des attaques cachées et ciblées. La plateforme fournit également des informations aux outils de forensic et de Siem, une base de départ pour mener rapidement des investigations sur les menaces. Les attaques sont priorisées selon leur niveau de risque, afin de faciliter la prise de décision.

« La France est un marché déjà technologiquement très avancé, et qui est donc prêt à tirer profit de nos solutions innovantes et sophistiquées de cybersécurité. Grâce à l’intelligence artificielle, Vectra augmente les capacités de sécurité de l’entreprise et permet aux équipes de réduire le temps de leurs investigations numériques de près de 90% et de stopper les cyberattaques avant que des ressources sensibles ne soient volées ou détruites », affirme dans un communiqué le vice-président EMEA de Vectra Networks, Gérard Bauer. L’éditeur a conclu un accord de partenariat avec l’intégrateur Nomios pour pénétrer le marché français. L’un des premiers objectifs de Christophe Jolly consiste à développer le réseau avec des partenaires forts et experts en cybersécurité, pour véhiculer l’offre auprès des entreprises et des SOC.