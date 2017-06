« En tant que Dell Technologies, nous ne pouvons pas être plus enthousiastes concernant notre avenir avec Cisco », déclarait l’automne dernier Michael Dell après avoir serré la main de Chuck Robbins à l’occasion d’une rencontre orchestrée par CRNtv. Moins d’un mois après, le doute s’installait quant à l’alignement des stratégies des deux entreprises. Lors d’une manifestation au siège de Dell EMC à Austin (Texas), le directeur commercial, Marius Haas, et le responsable des ventes aux entreprises, Bill Scanner, incitaient en effet les partenaires « à vendre agressivement » les offres hyperconvergées VxRack et VxRail maison plutôt que les solutions Vblock basées sur la plateforme UCS de Cisco.

A présent tombe une nouvelle qui marque encore un peu plus l’affaiblissement des relations entre les deux fabricants. Dell EMC vient en effet d’annoncer l’abandon le 1er juillet prochain des Vblock au profit des VxBlock. Le coup de canif semble superficiel car les deux solutions s’appuient sur la même plateforme. D’autant plus superficiel, que 90% des clients choisissent déjà la seconde solution, marquant leur préférence pour une option SDN. C’est du moins ce que déclare le président de la division Converged Platforms & Solutions de Dell EMC, Chad Sakac, sur le blog Virtual Geek.

« Le contenu d’origine Cisco dans VxBlock et Vblock est à 99,9% le même. Il utilise UCS. Il utilise du hardware Nexus 5K, 6K et 9K. La seule chose qui change est que le switch logiciel contenu dans ESXi est VMware et non Cisco. Ce seul changement représente une infime part du chiffre d’affaires », a par ailleurs expliqué le responsable à nos confrères de TheRegister, ajoutant que l’utilisation du switch logiciel Nexus 1000v de Cisco dans vBlock « fermait actuellement la porte aux clients utilisant au choix les options ACI ou NSX SDN ». VMware a en effet décidé d’abandonner le support des switchs logiciels tiers. Or rappelons que VMware appartient à la galaxie Dell Technologies.

En apparence la concorde règne toujours entre Dell EMC et Cisco. Les deux partenaires viennent d’ailleurs d’annoncer un renforcement de l’architecture vScale qui intègre les systèmes convergés du Texan avec l’offre du Californien. Mais dans les faits, à Austin on préfère pousser VxRail et VxRack SDDC, sans oublier Dell XC (basée sur la plateforme Nutanix). D’autres offres s’appuyant cette fois sur un nouveau partenariat avec Red Hat et sur un partenariat futur avec Microsoft vont encore réduire la présence de Cisco au catalogue Dell EMC.

Cela dit, les clients vBlock ne doivent pas s’inquiéter, le produit fera encore l’objet d’améliorations jusqu’au 30 juin 2020. Les services et le support seront quant à eux assurés jusqu’au 30 juin 2022.