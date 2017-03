Cette fois, Georges Lotigier n’a pas l’intention de caler face au marché américain. Le multi-entrepreneur entend réussir avec sa nouvelle startup, le spécialiste français de la sécurité des emails Vade Secure (l’ex-Vade Retro), ce qu’il a échoué à faire avec Netasq : conquérir le marché américain et s’imposer parmi les leaders mondiaux dans son domaine. A en juger par les deux contrats OEM signés avec les géants Cisco et Microsoft, respectivement mi-2015 et à l’automne dernier, il est plutôt bien parti.