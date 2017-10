Unify, la marque d’Atos pour les logiciels et services de communication, apporte des améliorations à sa plateforme marketing Digital Channel, conçue pour aider les partenaires de la marque à renforcer leur marketing numérique.

La nouvelle version de la plateforme Digital Channel fonctionne de façon presque totalement automatisée, offrant ainsi aux partenaires la possibilité de planifier et de lancer des campagnes marketing en un seul clic. Grâce à une interface intuitive, ils peuvent visualiser le nouveau contenu et les nouvelles ressources très rapidement, et lancer des campagnes numériques ou d’e-mailing qui complètent leur travail de terrain. Digital Channel envoie automatiquement des messages d’alerte dès que de nouvelles campagnes ou du nouveau contenu sont disponibles, afin de tenir les partenaires informés des dernières nouveautés. De plus, la nouvelle plateforme offre la possibilité d’intégrer Circuit, la solution de collaboration d’Unify, aux sites web partenaires. Les clients peuvent ainsi télécharger des licences pour Circuit directement depuis le site web du partenaire.

« Unify fait tout pour faciliter le travail de ses partenaires, et leur offre des solutions qui leur permettront d’accroître la demande et de renforcer leurs activités. Digital Channel est l’outil central par lequel Unify offre du contenu et un support marketing à l’ensemble de ses partenaires », explique dans un communiqué Michelle Jones, vice-présidente Channel Marketing, chez Unify. « Les nouvelles optimisations apportées à Digital Channel permettront à nos partenaires d’entreprendre des initiatives marketing encore plus facilement qu’auparavant et de disposer de nouveaux types de campagnes pour renforcer leurs activités commerciales. »