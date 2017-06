Le 27 avril dernier, Umanis avait convié à Paris une centaine de clients et d’experts pour son premier grand événement dédié à la GDPR (General data protection regulation), le nouveau règlement européen qui s’appliquera en matière de protection des données à partir de mai 2018. L’occasion pour la société de service de passer en revue les impacts présumés de cette nouvelle réglementation sur le SI de ses clients et de mettre en exergue l’outillage et les expertises qu’elle a réunis pour les accompagner dans leur mise en conformité.