Spécialiste de la connectivité Wifi sécurisée, Ucopia cherche à faire émerger des partenaires susceptibles de l’accompagner dans sa diversification vers le marketing de proximité. Initié il y a trois ans, ce nouveau métier consiste à profiter de sa capacité à délivrer des hotspots haute densité et les technologies d’authentification et de contrôle d’accès associées pour fournir aux exploitants de ces hotspots des solutions pour collecter les données des utilisateurs connectés et leur offrir le cas échéant des services supplémentaires. Une offre qui intéresse notamment les grands lieux publics (stades, salles de spectacles, aéroports), les enseignes de la grande distribution, les grandes villes… qui pourront ainsi entrer en interaction avec leurs clients/usagers, les fidéliser en leur offrant des promotions, leur proposer de visionner le ralenti d’une action, de commander une boisson ou un en-cas, etc.

Cette offre, qui a absorbé près de 40% de la capacité R&D annuelle de l’éditeur pendant plus de deux ans, est sur le marché depuis un an. Ucopia comptabilise une vingtaine d’affaires signées à ce jour par une demi-douzaine de partenaires, parmi lesquels Axians, SFR Business et Hub One. Une vingtaine de partenaires sur les quelque 250 partenaires actifs de la marque en France ont manifesté leur intérêt pour cette technologie. Ucopia aimerait que d’ici à la fin de l’année l’ensemble de ces partenaires aient pu se former et soient en position d’initier des projets.

Pour cela, l’éditeur vient d’insérer une série d’évolutions à son programme partenaires. Outre des formations et des webinars bimensuels, il a notamment introduit des remises additionnelles pour inciter ses partenaires à identifier de nouvelles affaires. L’une des difficultés à surmonter pour ces-derniers est d’apprendre à s’adresser aux équipes marketing de leurs prospects et n’ont plus seulement à la DSI. Fort heureusement, l’aspect connectivité et marketing de proximité sont souvent traités simultanément par les nouveaux clients.

Didier Plateau, président-fondateur d’Ucopia, espère grâce au décolage de cette offre dépasser cette année les 20% de croissance annuelle que la société enregistre en vitesse de croisière. Fort d’une cinquantaine de salariés désormais et de plus de 400 revendeurs répartis dans 80 pays, Ucopia revendique 1.500 à 2.000 projets réalisés par an et 18.000 sites installés drainant 1,5 millions d’utilisateurs par jour.