Le spécialiste du management automatique et de l’optimisation des plateformes cloud Turbonomic (anciennement VMturbo) vient de recruter son premier directeur des opérations depuis sa création en 2010. Mark Thurmond reportera directement au CEO Benjamin Nye.

Il a pour mission d’assurer l’excellence opérationnelle de l’éditeur. Avec un regard sur les ventes et le marketing, il est tout particulièrement chargé de piloter les alliances stratégiques et les partenariats dans une optique de vente indirecte indique un communiqué de la société. Une mission qu’il prendra à cœur si l’on en croit ses propos. « Ma vision et mon engagement sont de s’appuyer sur les fondations de la société pour mener notre programme partenaires à un niveau supérieur », a-t-il confié à nos confrères de CRN, ajoutant que Trubonomic se distinguera en tant que société « partner-centric ». Il a indiqué que le prochain programme sera un programme mondial consistant « qui peut être modulé, mais doit être reproductible et prévisible ».

« D’ici 2020, les charges de travail du cloud public sont censées augmenter de 63%. Turbonomic est au cœur de ce qui sera l’avenir du cloud public. Sa plateforme réduit les coûts tout en assurant la performance et en maintenant une conformité continue en temps réel aussi bien dans les environnements sur site que dans le cloud hybride. Je crois que Turbonomic est très bien positionné dans un des marchés à forte croissance de l’IT et je suis ravi de faire partie de cette équipe très talentueuse », commente par ailleurs le nouveau COO dans le communiqué de l’entreprise.

Mark Thurmond était jusqu’à dernièrement vice-président exécutif de Qlik Technologies. Il a également occupé des fonctions de direction en matière de ventes et de services chez EMC, y compris chez RSA et VCE. Il a auparavant exercé des fonctions de management chez PTC aussi bien en Europe qu’en Asie.

Turbonomic est notamment distribué en France par BigTec, filiale d’Exclusive Group.