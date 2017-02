À l’occasion du démarrage de l’exploitation régulière du tunnel, Laurent Moureu, General Manager d’ALE Switzerland GmbH s’exprime et explique que le tunnel de base du Saint-Gothard n’est pas seulement une prouesse d’ingénierie. C’est également l’un des premiers grands projets internationaux d’ingénierie à intégrer des technologies Internet of Things avancées qui métamorphosent certains services clé. Le tunnel bénéficie d’un réseau de périphériques IoT qui permettent d’assurer la sécurité des passagers et des véhicules 24h/24 et 7j/7.

Le tunnel de base du Saint-Gothard permet le transport quotidien de 9 000 passagers à travers les Alpes à une vitesse de 250 km/heure, ainsi que le passage de 260 trains de fret, bien plus longs et plus lourds que dans le passé.

Une large part des technologies est automatisée. Cela signifie qu’un réseau de données extrêmement stable et fiable est nécessaire pour la transmission des données opérationnelles essentielles à travers le tunnel. Cet environnement IoT repose sur la communication en temps réel entre les périphériques IP. Ce sont ces « objets » qui permettent le recueil à la seconde près des données opérationnelles et la transmission aux opérateurs du réseau des informations dont ils ont besoin pour assurer le fonctionnement harmonieux et sûr des systèmes à l’intérieur du tunnel.

Conçu pour durer : un réseau renforcé avec des composants robustes est indispensable dans le tunnel du Gothard pour assurer fiabilité et sécurité.

Le tunnel du Gothard est équipé d’un réseau renforcé. Que voulons-nous dire par là ? Premièrement, il emploie des switchs, des points d’accès et des routeurs qui offrent par défaut une sécurité intégrée, une optimisation dynamique des performances réseau pour la livraison des applications en temps réel et une grande fiabilité de la connectivité IP à haut débit.

Tout cela doit être construit avec du matériel réseau de qualité industrielle « militarisée »

La conception et la mise en oeuvre du réseau de données ont été confiées aux ingénieurs d’Alpiq InTec, qui ont utilisé plus de 450 switchs LAN renforcés Alcatel-Lucent 6855 OmniSwitch® à haute robustesse pour créer l’épine dorsale du réseau de données qui traverse le tunnel. De faibles niveaux de maintenance préventive et corrective sont des conditions indispensables lorsque l’on envisage d’installer un réseau à une profondeur de 2,3 km sous une montagne. Ces switchs utilisent un refroidissement par convection qui recourt à un dissipateur plutôt qu’à un ventilateur pour conserver une température optimale.

Aller au-delà de la mise en réseau standard

Ce réseau renforcé et spécialisé permet au tunnel du Gothard de recourir à l’IoT là où une mise en réseau standard est incapable d’aller, en garantissant le niveau de service requis pour le tunnel le plus long, le plus sûr et le mieux connecté du monde, en transportant les 9 000 passagers quotidiens en toute sécurité et dans le plus grand confort.