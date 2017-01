Cegid a désormais la volonté de privilégier les ventes indirectes pour assurer la diffusion de son ERP industriel Yourcegid Manufacturing PMI. À cet effet, l’éditeur annonce fort à propos la disponibilité d’une nouvelle version majeure de son produit qui devrait le rendre beaucoup attractif aux yeux des revendeurs. Déjà réputé pour sa profondeur fonctionnelle et sa disponibilité en mode hybride (à la fois sur site et SaaS), deux atouts qui ont déjà séduit plus de 1.800 clients, Yourcegid Manufacturing PMI s’enrichit d’une cinquantaine d’API, de fonctions de business intelligence intégrées et d’une nouvelle ergonomie qui devraient lui apporter beaucoup en termes d’ouverture, de capacités de pilotage d’activité, et de simplicité d’utilisation.

Toutes les API proposées sont au format REST, ce qui signifie qu’elles sont standardisées et évolutives. Elles permettent à la solution de s’interfacer avec un grand nombre des applications (gestion de contact, CRM, CAO/DAO, PLM, MES…) au cœur des SI des entreprises industrielles ou gérant de la production. « Pour les revendeurs et les VARs, ce bouquet d’API est pain béni : il va leur permettre de connecter plus facilement les applications spécifiques développées pour le compte de leurs clients et d’avoir moins de travail de mise à jour lors de la sortie de nouvelles versions », explique Jean-Michel Monin, directeur de la business unit entreprises de Cegid Group.

La business intelligence intégrée, basée sur la technologie Qliktech, se matérialise par l’ajout d’une cinquantaine d’indicateurs préparamétrés qui permettrent d’analyser plus finement l’activité (top 5 clients, évolution panier moyen, flux commerciaux, achats/ventes par entités, fidélité clients…). Là aussi, le plus pour les partenaires, c’est que ces indicateurs sont paramétrables et qu’ils peuvent agréger leurs propres développement spécifiques.

La nouvelle ergonomie devrait notamment faciliter son accès en mobilité.

Pour les clients existants, Cegid propose des packs de migration intéressants, intégrant notamment l’ensemble des évolutions légales à l’horizon 2018 (notamment concernant la lutte contre la fraude à la TVA).

Cegid espère ainsi convaincre une dizaine de nouveaux partenaires d’investir dans son offre. « Ces futurs partenaires doivent avoir des compétences dans les ERP mais pas forcément être spécialisés dans le secteur de l’industrie, Yourcegid Manufacturing PMI convenant également aux entreprises de négoce ayant à gérer des flux de production », précise Jean-Michel Monin.

Cegid revendique actuellement une quinzaine de partenaires actifs sur cette offre, parmi lesquels Prod IG, 1Life et Avea Services (du groupe Cadesis). Démarré il y a cinq ans, l’indirect pèse environ 30% des ventes de Yourcegid Manufacturing PMI – qui est un des produits de Cegid les plus développés en indirect – et a progressé de 30% en 2016.