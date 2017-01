Hier, le fonds Clearlake annonçait le rachat de Landesk à Thoma Bravo pour le marier à l’éditeur de solutions ECM Heat Software. En complément de l’article consacré à ce sujet qui proposait déjà les analyses de partenaires de Landesk et Heat, nous publions ici la réaction de Stéphane Raillard, directeur général de Deodis, société de services spécialisée dans la gestion des services IT.

Channelnews : l’opération vous semble-t-il conforme aux intérêts des partenaires ?

Stéphane Raillard : le marché de l’ITSM est en pleine consolidation. Les acteurs historiques du marché cherchent de plus en plus à obtenir une taille critique par des opérations de croissances externes : rapprochement Microfocus/Serena puis Microfocus/HPE Software, tentative de rapprochement Salesforce/ ServiceNow , partenariat Salesforce/BMC… L’opération visant à rapprocher Landesk et Heat Software ne me semble pas surprenante car elle s’inscrit pleinement dans cette tendance de fond.

Ces dernières années, en France, ces deux acteurs ont eu du mal à réellement peser sur le marché des solutions d’ITSM. Ce rapprochement constitue sans doute une opportunité pour ces éditeurs d’affirmer davantage leur présence sur ce marché, de proposer des offres plus en adéquation avec les attentes actuelles des clients et par voie de conséquence de dynamiser les ventes pour les partenaires.

Channelnews : Quelles complémentarités voyez-vous dans les offres respectives de Landesk et Heat Software ?

Stéphane Raillard : Sur le plan fonctionnel, il me semble que leurs offres respectives comportent une large part de recouvrement mais néanmoins avec quelques complémentarités notamment sur la partie ITAM (gestion des parcs informatiques)

Sur le plan des clients et des partenaires, il me semble qu’il y ait une complémentarité plus évidente notamment sur leur base installée.

Channelnews : Quelles opportunités/menaces voyez-vous pour votre business dans cette opération ?

Stéphane Raillard : Deodis a un historique partenarial avec ces deux éditeurs et ce rapprochement permettra sans doute de disposer à nos côtés d’un partenaire avec plus d’envergure sur le marché.