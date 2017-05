IDC vient de publier un rapport IDC Innovators (European Software-Defined Storage Solutions for Service Providers, 2017) distinguant trois fournisseurs de services de stockage basés dans la région EMEA : Quobyte (Allemagne), StorPool (Bulgarie) et Ctera Networks (basé en Israël avec des bureaux en France, Allemagne, Italie, Espagne et au Royaume-Uni). Précisons que Ctera Networks est mentionné par ailleurs dans le Magic Quadrant 2016 de Gartner, dans la rubrique Data Center Backup and Recovery Software. Ces trois fournisseurs ont été remarqués « pour leurs efforts d’ingénierie destinés à aider les fournisseurs de services à surmonter leurs problèmes de stockage ».

Quobyte offre une infrastructure horizontale hautement évolutive transformant les serveurs en systèmes de stockage haute-performance. Storpoole quant à lui, élimine les points d’échecs et garantit une intégrité de bout-en-bout en agrégeant des systèmes de différentes capacités et performances en un seul pool de stockage. Enfin, Ctera Networks propose aux fournisseurs de services une plateforme hybride (locale et dans le cloud) de services de backup et de synchronisation/partage de fichiers hébergés dans leurs datacenters afin de répondre à leurs besoins de conformité.

« Les fournisseurs de services européens évaluent les services de stockages définis par logiciel et cloud-ready qui leur permettent d’offrir de l’IT-as-a-Service derrière leurs pare-feu et leurs réseaux de centres de données afin qu’ils puissent d’exercer un contrôle strict en matière de gouvernance et de protection réglementaire des données », explique Archana Venkatraman, responsable de recherche Datacenter Research chez IDC. « Ces innovateurs étendent la gamme, les capacités et la technologie des services de stockage afin d’aider les fournisseurs de services à surmonter certains problèmes spécifiques de stockage. »