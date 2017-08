« Partout notre stratégie cloud entre en résonnance avec les clients », s’est félicité le CEO de VMware en présentant les résultats trimestriels de la société auprès des investisseurs. Au cours du 2ème trimestre 2018, clos le 4 août dernier, le spécialiste de la virtualisation a engrangé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard de dollars, en progression de 12,2% sur un an. Les revenus provenant des licences grimpent de 13,7% à 732 millions de dollars. Quant au bénéfice net GAAP, il bondit de 30% à 334 millions de dollars, soit 0,81 dollar par action. Le bénéfice par action ajusté est de 1,19 dollar alors que, 4 cents au-dessus du consensus. Pour le trimestre en cours la filiale de Dll EMC prévoit un chiffre d’affaires compris entre 1,93 et 1,98 milliard de dollars et un BPA ajusté de 1,25 à 1,28 dollar, des chiffres qui s’intègrent dans les prévisions de Wall Street. La croissance s’est vérifiée dans toutes les zones géographiques a tenu à préciser Pat Gelsinger. « Si nous poursuivons notre transformation pluriannuelle d’une société de virtualisation des opérations en une société offrant un large panel de produits offrant efficacité et transformation numérique, les clients se tourneront de plus en plus vers nous pour les aider à exécuter, gérer, sécuriser et connecter leurs applications au travers de tous les clouds et de tous les équipements », a encore indiqué le dirigeant.

Alors que s’ouvre à Las Vegas la grand-messe VMworld, la société de Palo Alto peut en effet capitaliser sur une multitude d’accords avec des grands noms du cloud (AWS, Microsoft, Google, IBM, Hitachi…) et de nouveaux produits (VMware Cloud Services, VMware vCloud Director 9.0, VMware Cloud on AWS, VMware Discovery, VMware Network Insight, VMware NSX Cloud, Wavefront by VMware…) permettant aux clients de basculer d’un environnement on-premise virtualisé vers le nuage et de gérer la complexité des environnements de cloud hybride. Le long déclin de vSphere sera donc comblé. Notons cependant que le produit de virtualisation des serveurs est loin d’^tre condamné. VMware AppDefense lui apporte ainsi un niveau de sécurité supplémentaire.