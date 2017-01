Red Hat vient de publier ses résultats trimestriels pour la période septembre-novembre 2016 (qui couvre le troisième trimestre de l’exercice comptable 2017 décalé de l’éditeur). Le chiffre d’affaires atteint 615 millions de dollars, soit une croissance de 18% (de 17% à taux de change constants). Les analystes tablaient quant à eux sur 618 millions de dollars. Les souscriptions, qui représentent 88% des revenus, ont grimpé de 19% (de 18% à taux de change constants). Le revenu opérationnel bondit de 17% à 81 millions de dollars tandis que le bénéfice net s’établit à 68 millions de dollars ou 0,25 dollar par action diluée, contre 47 millions de dollars un an plus tôt.

Pour l’ensemble de l’exercice, l’éditeur s’attend à un chiffre d’affaires en croissance de 17% et à une marge opérationnelle de 23%.

Commentant ces résultats, le CEO, Jim Whitehurst, a indiqué que sa société avait engrangé plusieurs centaines de nouveaux contrats, parmi lesquels plusieurs contrats OpenStack qui dépassaient le million de dollars, ainsi qu’un contrat OpenShift supérieur à 10 millions de dollars.