HPE, Cisco, IBM, Lenovo… même combat pour retrouver le chemin de la croissance. Le plus mal en point de ces géants du hardware est toutefois HPE qui affiche pour son dernier trimestre – le deuxième de son exercice 2016/2017 – un chiffre d’affaires total de 9,9 milliards de dollars et un chiffre d’affaires des activités poursuivies de 7,4 milliards de dollars, en baisse de 12,5% sur un an, mais surtout une perte de 612 millions de dollars, soit 0,37 dollar par action, contre un bénéfice de 320 millions de dollars un an plus tôt. Perte que la CEO Meg Whitman attribue à un dollar fort (60% du CA est généré hors USA) et à des coûts de restructuration élevés. En analysant les chiffres fournis à la SEC on constate que ce sont surtout les coûts de séparation de certaines activités (l’entité services ?) qui ont pesé, sans toutefois expliquer la profondeur des pertes. Sans tenir compte de ces éléments exceptionnels, la firme de Palo Alto affiche un bénéfice de 587 millions de dollars, soit 0,35 dollar par action, en ligne avec les attentes des analystes. « En dépit de ses vents contraires, le bénéfice par action est en ligne avec nos attentes », s’est donc félicité Meg Whitman.

Si l’on regarde les chiffres de plus près, on constate que les revenus des serveurs enregistrent un recul de 14%, ceux provenant du stockage baissent de 13% et que le chiffre d’affaires de l’entité réseau chute de 30%. La division Enterprise Group enregistre ainsi un chiffre d’affaires de 6,2 milliards de dollars, en baisse de 13%. La division logiciels affiche quant à elle un chiffre d’affaires de 685 millions de dollars, en recul de 11%, avec des revenus provenant des licences en baisse de 29%, ceux du support et des services professionnels baissant de respectivement 4% et 17%.

Pour le trimestre en cours, HPE s’attend à un(e) perte/bénéfice par action GAAP de -0,02 à +0,02 dollar. Pour l’ensemble de l’exercice, le constructeur vise de -0,03 à + 0,07 dollar par action. Apparemment, les vents contraires continueront de souffler encore quelque temps.