OpenStack rapporte plus d’argent à Red Hat que son activité Linux historique. C’est ce qu’a reconnu implicitement le CEO de l’entreprise. Lors de la présentation des résultats aux analystes, Jim Whitehurst a indiqué que trois des quatre contrats de plus de 100 millions de dollars remportés au cours du quatrième trimestre concernaient le socle IaaS open source du cloud et que par ailleurs, le cloud offrait plus de marge et était facturé 20 fois le prix de Red Hat Enterprise Linux. Il a ajouté que pour la plupart des clients, Red Hat était désormais synonyme d’OpenStack.

Le chiffre d’affaires total du quatrième trimestre s’est établi à 629 millions de dollars, en hausse de 16% d’une année sur l’autre. Les ventes de souscriptions s’élèvent à 560 millions de dollars, en hausse annuelle de 17%. Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 2,4 milliards de dollars, soit une hausse de 18% par rapport à 2015. Le chiffre d’affaires annuel enregistré par les souscriptions est de 2,1 milliards de dollars, en progression de 18% par rapport à l’année précédente. De son côté, le solde total des revenus reportés est de 2,1 milliards de dollars, en hausse de 20% en glissement annuel.

Pour le trimestre en cours, Red Hat table sur un chiffre d’affaires compris entre 643 millions de dollars et 650 millions de dollars et sur une marge opérationnelle GAAP de 11,7% (20% de marge opérationnelle non-GAAP).