Ce sont des résultats peu glorieux mais meilleurs que prévus que Cisco vient de dévoiler. Au cours du second trimestre (clos le 31 janvier), le chiffre d’affaires recule d’un peu moins de 3% à 11,58 milliards de dollars. Wall Street s’attendait à 11,55 milliards de dollars. La baisse est de 2% en excluant l’activité « vidéo et décodeurs » cédée à Technicolor.

Les revenus provenant des produits baissent de 4%, malgré la progression de ventes dans les secteurs de la sécurité (+14%), de la collaboration (+4%) et des réseaux sans fil (+3%). Le chiffre d’affaires généré par les services progresse quant à lui de 5%.

Sur un plan géographique, les revenus baissent de 3% dans les Amériques et la région Asie/Pacifique/Japon/Chine et restent stable dans la zone EMEA.

Le bénéfice net chute quant à lui de 25% à 2,35 milliards de dollars soit 0,47 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est de 0,56 dollar par action. Le consensus Reuters tablait sur 0,56 dollar par action.

« Nous avons réalisé un solide second trimestre avec des revenus de 11,6 milliards de dollars et une nouvelle croissance dans les activités clés de la collaboration, de la sécurité et des services », commente dans un communiqué le CFO de la société, Kelly Kramer. Ce dernier annonce l’augmentation de 3 cents du dividende trimestriel, qui atteint ainsi 0,29 dollar par action.