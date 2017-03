Tradeshift et Capgemini sont tombés d’accord en vue de l’acquisition par la première de Capgemini IBX Business Network. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. On sait toutefois que la plateforme de transaction et de collaboration commerciale avait réalisé en juin dernier une levée de fonds de 75 millions de dollars auprès de ses investisseurs historiques et de nouveaux entrants pour développer sa croissance.

Cette acquisition apporte un demi-million de fournisseurs et 27 millions d’articles catalogués à la plateforme Tradeshift. « La combinaison des deux devrait ainsi créer la plus grande plateforme de commerce BtoB mondiale en connectant près de 1,5 million de sociétés avec plus de 500 entreprises clientes, lesquelles pourront ainsi accéder au plus large écosystème d’apps autour de la supply chain », explique l’éditeur. Celui-ci table ainsi sur un accroissement de la valeur des transactions traitées dépassant les 500 milliards de dollars sur les 12 prochains mois.

Les fournisseurs, qui ont accès à un écosystème de services financiers via des acteurs telles que Santander et Citibank, vont aussi pouvoir utiliser des outils avancés de gestion des informations produits et gérer les conditions commerciales client par client. Les clients disposeront désormais de solutions pour traiter l’intégralité du processus, du sourcing au paiement, en incluant la facture électronique, l’automatisation de la comptabilité fournisseurs, l’e-procurement, ainsi que l’accès au commerce mondial sur des marchés comme la Chine.

Cet accord constitue la base d’un nouveau partenariat sur le long-terme entre Capgemini et Tradeshift axé sur les solutions Source-to-Pay et plateforme fournisseurs. « Nous avons commencé à tisser un partenariat avec Tradeshift pour compléter la plateforme IBX et répondre de manière globale aux attentes source to pay de nos clients. Nos approches sont parfaitement complémentaires et une offre unifiée associant IBX et Tradeshift est une réelle opportunité pour nous permettre de nous imposer sur le marché. Nous allons continuer à travailler avec les équipes IBX que nous connaissons bien et sommes heureux de notre nouveau partenariat avec Tradeshift », explique dans le communiqué Aruna Jayanthi, responsable des Business Services et membre du comité exécutif du groupe Capgemini.

Ces six dernières années, Tradeshift a connu une forte croissance, passant d’un statut de start-up à celui de challenger mondial, secouant ainsi le monde du logiciel traditionnel de la supply chain et du P2P. La plateforme revendique des clients tels que DHL, Air France KLM, ADM ainsi que d’autres groupes internationaux gravitant dans différents secteurs d’activités tels que l’industrie, la finance, l’automobile et la mode.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin du mois d’avril.