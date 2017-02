C’est aux quatre coins du monde, qu’Alcatel-Lucent Enterprise a donné rendez-vous à ses partenaires privilégiés :

Varsovie, du 31 janvier au 2 février,

du 31 janvier au 2 février, La Nouvelle Orléans, du 7 au 9 février,

du 7 au 9 février, Barcelone , du 15 au 16 février,

, du 15 au 16 février, Bangkok, du 28 février au 2 mars.

Ces rendez-vous sont des moments uniques pour échanger sur la vision et la stratégie qui vont rythmer cette année 2017 et les années à venir.

Trouver une croissance commune pour toujours mieux répondre aux attentes des clients finaux dans leurs choix de transformation numérique.

Le thème de ces évènements partenaires 2017 est : « Where Everything Connects ».

Une manière de présenter comment Alcatel-Lucent Enterprise optimise ses opérations pour devenir plus proactif et plus compétitif.

Les nouvelles solutions réseaux et la dernière innovation en matière de communication unifiée Cloud Hybride, Rainbow seront à l’honneur.

Au total, ce sont plus de 600 dirigeants et partenaires stratégiques qui se réuniront lors des « Partner Events – Connex17 »