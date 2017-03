Le feuilleton Toshiba continue. Le conglomérat japonais devait publier ses résultats de la période courant d’avril à octobre 2016 le 14 février dernier. Incapable de fournir des chiffres exacts et de déterminer l’étendue des dégâts causés par le rachat malheureux du groupe d’ingénierie CB&I par sa filiale nucléaire Westinghouse, il avait demandé un nouveau délai qui courait jusqu’à ce mardi 14 mars. Las, un communiqué du groupe publié ce matin indique qu’un nouveau report de quatre semaines a été demandé aux autorités compétentes. Depuis le mois de février, des avocats mandatés par le groupe enquêtent pour savoir si le rachat de CB&I n’a pas fait l’objet irrégularités. Selon un signalement interne, la direction de Westinghouse aurait exercé des pressions exercées par des « dirigeants seniors » lors du calcul de l’actif et du passif du cabinet d’ingénierie spécialisé dans le nucléaire, pressions qui auraient eu un impact sur les résultats du groupe. D’après le communiqué, des réponses n’ont pas été apportées à toutes les questions concernant ces éventuelles irrégularités et un nouveau délai de quatre semaines est nécessaire pour finaliser le rapport d’audit. Un report jusqu’au 11 avril est donc demandé.

Le mois dernier, Toshiba annonçait une dépréciation d’actifs de 712,5 milliards de yens (6,3 milliards de dollars), liée à ses activités nucléaires et s’attendait à un résultat net négatif de 390 milliards de yens (3,4 milliards de dollars).

Pour combler ce passif, le conglomérat a étudié différentes possibilités comme la cession totale ou partielle de son activité mémoire flash où la vente du fabricant d’appareils de mesure Landis + Gyr. Aucune n’a aboutie à ce jour. Hier, le quotidien économique Nikkei annonçait que Toshiba envisageait la cession de 50,2% du capital de Toshiba Tec, la filiale du groupe qui produit des terminaux point de vente, pour 100 milliards de yens (environ 870 millions de dollars). Cette information, démentie par le groupe, a fait gagner 5,2% au titre de Toshiba Tec.

Au début de ce mois, Toshiba a annoncé qu’il vendait une grande partie de sa participation de 20% dans Toshiba Machine pour 134 millions de dollars. Toshiba Machine produit des machines de moulage, des équipements de coulage, des robots industriels, des outils de fabrication de nano processeurs etc.