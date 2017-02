En écho à notre classement des cent premières sociétés de services de moins de 100 M€ publié la semaine dernière, nous vous proposons un classement des cent premiers revendeurs-intégrateurs BtoB français.

À notre connaissance, c’est une première : personne n’avait publié un tel classement auparavant. Du coup, malgré tout le soin apporté, il est possible que nous ayons « oublié » certains acteurs. Nous nous en excusons par avance et promettons de faire rapidement une mise à jour. Au passage, nous remercions ceux qui nous ont aidé et notamment l’équipe d’IT Partners.

Ce classement recense les sociétés de distribution et de services du secteur informatique et télécoms selon leur chiffre d’affaires 2009 (avec comme période de référence, une clôture de l’exercice comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010). Pour être elligible, nous avons estimé qu’il fallait justifier d’une activité négoce d’infrastructures IT BtoB significative (soit plus de 30% de l’activité). Nous avons donc éliminé toutes les sociétés dont l’activité services était prépondérante, les bureauticiens et les spécialistes de l’impression et des consommables. Le chiffre d’affaires pris en compte peut en revanche inclure une part de services, d’édition de logiciels ou autres activités en lien avec les technologies de l’information.

Premier constat, la distribution informatique reste un secteur très atomisé avec une multitude de petits acteurs. Seulement une grosse quinzaine d’acteurs font plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et une quarantaine plus de 30 M€. Ainsi, le centième pèse moins de 6 M€ d’euros, alors que dans le secteur des services, le cent-cinquantième acteur réalise 17 M€ de facturations. Les cent premiers revendeurs et intégrateurs représentent 6.330 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé.

Second constat, la part des entreprises dont les revenus ont progressé en 2009 (44%) s’équilibre à peu près avec celles dont les revenus ont baissé (46%). Cela dit, si l’on compare la somme des chiffres d’affaires 2009 à celle des CA 2008 (6.376 M€), on obttient une baisse de 0,7%. Ce qui corrobore l’étude d’Euler Hermes, selon laquelle l’activité globale des prestataires IT (sociétés de services y compris) a reculé de 3,7% en 2009 par rapport à 2008. L’année 2010 devrait être en revanche placée sous le signe de la reprise, si l’on en croit les premières estimations transmises par les intéressés.

Rang sociétés CA 2008 CA 2009 évolution 1 SCC 800 800 0,0% 2 Dell 550* 577,5* 5,0% 3 Econocom 348 370 6,3% 4 Computacenter 388,2 358,7 -7,6% 5 Nextiraone 338,5 325 -4,0% 6 Spie Communications 282,8 279,3 -1,2% 7 Axians 237 250 5,5% 8 BT France 211 228 8,1% 9 Insight 221,4 219,7 -0,8% 10 Overlap 210,6 179,4 -14,8% 11 Telindus 175,9 177,9 1,1% 12 APX 181 175 -3,3% 13 Inéo 101 124 22,8% 14 Top Info 146,3 119,6 -18,3% 15 Inmac Wstore 167 117 -29,9% 16 Tibco 109,7 114,7 4,6% 17 Orange IT&Labs (ex Obiane) 118,4 112,8 -4,7% 18 D.FI 105 110 4,8% 19 Quadria (Acecom) 92 98,6 7,2% 20 Misco 90,9 87,7 -3,5% 21 Prodware 86,2 80,9 -6,1% 22 ESI France 75,8 72 -5,0% 23 Dimension Data 71,4 70,1 -1,8% 24 Infolution 46 67,7 47,2% 25 CFI 73,8 65,6 -11,1% 26 Pixmania pro 37,7* 62,8* 66,0% 27 LNA 50 60 20,0% 28 Cheops Technology 54,2 59,2 9,2% 29 Ebizcuss 60,9 56,9 -6,6% 30 LDLC Pro 47,5* 52* 9,5% 31 Lafi 52,1 49 -6,0% 32 TR Services 38,9 44,1 13,4% 33 Exprimm’IT 38 42 10,5% 34 Netmakers 44,2 41,3 -6,6% 35 Somaintel 30,6 38 24,2% 36 Serians Burotec 49,3 37,4 -24,1% 37 CIS Valley 34 36 5,9% 38 Rueducommerce Pro 32,2* 35,5* 10,2% 39 Infidis 38,9 34,3 -11,8% 40 Bechtle Direct 33,6 34,1 1,5% 41 DCI (groupe) 28 34 21,4% 42 AntemetA 31,7 32,5 2,5% 43 Cybertek 29,8 31,5 5,7% 44 Stordata 30,3 31,2 3,0% 45 Com6 30* 30* 0,0% 46 AR Systemes 30 28,4 -5,3% 47 ITNI NC 28 NC 48 ASI Informatique 25 25,4 1,6% 49 RBS 28,1 25,2 -10,3% 50 ACMI 24 24,5 2,1% 51 GenApi 27,6 24,2 -12,3% 52 Systemic 31,4 23,4 -25,5% 53 Serviware 29,6 22,5 -24,0% 54 SMS (Solution Micro System) 35,1 22,2 -36,8% 55 Exakis 19,3 21,8 13,0% 56 Groupe Arcan 18 21 16,7% 57 Scriba 22 20 -9,1% 58 Eudasys 25,3 19 -24,9% 59 Le Permis Informatique 19,5 19 -2,6% 60 SAB International 21,8 18,5 -15,1% 61 Groupe RFI (Yoni) 25 18,5 -26,0% 62 Factory Systemes 21,6 18,3 -15,3% 63 Flow Line 11,4 17,7 55,3% 64 iConcept 13,9 17,3 24,5% 65 AID Computers 18,4 16 -13,0% 66 Interdata 15,9 16 0,6% 67 RMI 13,4 15,6 16,4% 68 S-Cube 12 15,2 26,7% 69 Noeva 14,6 14,8 1,4% 70 MTI Technology 17,5 14,4 -17,7% 71 ABG 13,3 14 5,3% 72 ISO Rhône-Alpes 10 14 40,0% 73 Neyrial Haute Technologie 14,9 13,5 -9,4% 74 Evea Group 13 13,2 1,5% 75 Scasicomp 14,3 13 -9,1% 76 Stime Plus 13,6 13 -4,4% 77 ABC Systèmes et Formation 13 12,9 -0,8% 78 C’Pro 12,9 12,9 0,0% 79 RDI 13 12,7 -2,3% 80 Novenci 7,6 11,8 55,3% 81 Computerland 13,4 11,3 -15,7% 82 Arismore 11 10,8 -1,8% 83 Sysdis 10,2 10,7 4,9% 84 Elexo 13,2 10,4 -21,2% 85 Cefi 10 10 0,0% 86 Iliane 9,2 10 8,7% 87 CFI Maintenance 10,1 9,8 -3,0% 88 IT Partner 10 9,7 -3,0% 89 Caliséo 10,5 9,6 -8,6% 90 ABS Alto 10 9,6 -4,0% 91 FMI 11,6 9,5 -18,1% 92 Qualis 14 9,4 -32,9% 93 Réseaux One Informatique 6,2 9 45,2% 94 Olisys 7,2 8,5 18,1% 95 Edu 4 6,7 7,8 16,4% 96 Access Diffusion 8,6 7,7 -10,5% 97 Komposite 5,3 7,6 43,4% 98 Dynamips 8,9 7,3 -18,0% 99 Apogea 7,3 7,3 0,0% 100 Arumtec 4,9 7,2 46,9%

*Estimation

Les plus gros reculs de CA concernent Overlap (-14,8%) ; Top Info (-18.3%) ; Inmac WStore (-29.9%) ; CFI (-11,1%) ; Serians Burotec (-24,1%) ; Infidis (-11.8%) ; Systemic (-25.5%) ; SMS (-36.8%)… À l’inverse, on constate des progressions sensibles comme celles de : Infolution (+50.7%) ; Pixmania Pro (+66,6%) ; LNA (+20%) ; TR Services (+13.4%) ; Somaintel (+24.2%) ; ASI Informatique (+17,1%) ; DCI (+28,7%), Groupe Arcan (+16,7%)…

À noter les disparitions de Ares (306,3 M€ en 2007, dont les activités négoce ont été cédées par appartements à SCC, Cheops, Ineo Com et D.Fi) et Adequat (64,7 M€ en 2007, absorbé par Ares puis revendu à D.Fi). Domisys (Matériel.net), qui a revendiqué 80 M€ de chiffre d’affaires en 2009, aurait probablement dû figurer dans ce classement s’il avait été possible d’estimer son activité BtoB.

En 2010, grâce au rachat d’ECS, Econocom devrait se hisser à la seconde place devant Dell avec environ 750 M€ de CA (dont une majorité de location et 130 M€ de services). De même, le nouvel ensemble Misco-Inmac WStore pourrait se situer à la 8è place devant Overlap avec environ 200 M€ de CA. Enfin, gageons que les positions évolueront dans le reste du classement, les fusions-acquisitions ayant tendance à repartir avec la reprise.