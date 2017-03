Pour accompagner ses clients sur la problématique de la GDPR (General Data Protection Regulation), le cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises TNP fait l’acquisition de CIL Consulting, cabinet d’experts en protection des données.

CIL Consulting, aujourd’hui CIL Consulting by TNP, a été fondé en 2010 par Florence Bonnet (expert juridique pour le label européen EuroPriSe). Le cabinet accompagne les grands comptes dans leur conduite d’audit, de formation et de préparation à la mise en place d’une gouvernance et d’une démarche « GDPR » au sein de leurs groupes.

CIL Consulting by TNP dispose d’une expertise en ingénierie de la vie privée (Privacy by Design) et offre des prestations de délégué à la protection des données (DPO externe) et de certification en protection des données). Il propose une démarche outillée (registre, audit et analyse d’impact, cartographie des données non structurées indispensable aux grandes organisations, permettant d’appréhender les systèmes d’information complexes.