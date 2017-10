Le rachat de CompuCom passe mal auprès des investisseurs. Aussitôt lé nouvelle de l’acquisition annoncée, le titre a chuté de 19% pour terminer ensuite à -16,01% rapporte CRN.

Les analystes attribuent également cette chute à de mauvaises prévisions pour l’exercice 2017. Le spécialiste des fournitures de bureau anticipe un revenu opérationnel de 400 à 425 millions de dollars contre 500 millions de dollars en 2016. Cette baisse est attribuée à des ventes moins plus faibles que prévues, à des coûts logistiques plus élevés et aux effets des trois ouragans qui ont dévasté le Texas, la Floride et Porto Rico. La valorisation de l’entreprise a ainsi chuté à 2,02 milliards de dollars, contre 2,38 milliards de dollars. Elle atteignait encore 3,1 milliards de dollars le 8 août dernier.