Timetonic est une startup créée par Jean-Michel Durocher (fondateur de Webraska) à l’origine d’une solution de gestion et de collaboration qui se manipule et se customise aussi simplement qu’un tableur. Créée en 2012, soutenue par BPI France et accélérée au sein de l’incubateur Orange Fab, la société signe depuis quelques ses premières références : le laboratoire d’accélération de solutions (ASE) de Capgemini, la société de production Blackpills (soutenue par Xavier Niel), Engie, GMAF Spin colors… Soit une quarantaine de sociétés clientes représentant 1.400 utilisateurs.