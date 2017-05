L’éditeur de solutions d’intégration, d’API management et d’analytique Tibco va acquérir le développeur de plateforme de data science Statistica, appartenant à Francisco Partners & Elliott Management. Cette opération va enrichir l’offre de solutions d’analytique de Tibco en y ajoutant de nouvelles capacités qui devraient permettre aux data scientists d’exploiter plus facilement l’apprentissage automatique dans diverses applications telles que l’analyse des données issues de l’internet des objets. La transaction, dont les conditions financières ne sont pas dévoilées, devrait être finalisée dans les semaines à venir.

Statistica sera notamment intégré à Tibco Insight Platform pour permettre le déclenchement d’actions dans les systèmes associés afin que les enseignements tirés soiet exploités le plus efficacement possible par l’entreprise. Statistica fournira des outils de modélisation et de validation pour le machine learning et le deep learning afin d’optimiser les réponses, les décisions et les actions.

« Tibco Spotfire, principal moteur de Tibco Insight Platform, a toujours été un pionnier de l’exploration et de la data visualisation, et nous nous attachons à faire de cette technologie une solution unique pour l’analytique », commente dans un communiqué Mark Palmer, SVP Analytics de l’éditeur californien. « L’arrivée de Statistica est importante pour notre équipe analytique. Elle contribuera à rendre l’analytique avancée encore plus accessible aux utilisateurs, quel que soit leur niveau de compétences. »