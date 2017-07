L’éditeur de solutions d’intégration, d’API management et d’analytique Tibco vient d’acquérir Nanoscale.io, une jeune pousse de Virginie (USA) qui développe des outils et technologies dans le domaine des microservices.

Les outils de la start-up, associés à la solution de gestion des API Tibco Mashery favorisent une approche ByoC (Bring your own code) pour le développement des microservices, ce qui permet aux développeurs d’utiliser le langage de leur choix, voire d’en mélanger plusieurs dans un même environnement. Les outils nanoscale sont, explique Tibco, le moyen le plus rapide de créer et assembler les API en microservices. Une fois créés, ces derniers peuvent alors être rapidement déployés dans presque tous les environnements, que ce soit sur site, sur mobile, dans le cloud ou même sur un dispositif d’IoT périphérique. L’intégration de nanoscale.io à l’offre de Tibco devrait également permettre aux clients de tirer profit des nouvelles tendances d’informatique sans serveur et des modèles applicatifs FaaS (Function as a Service). Grâce à une utilisation plus efficace des microservices, ces technologies permettent de réduire les coûts opérationnels, en particulier pour les applications périphériques et IoT où davantage de traitement s’effectue au niveau local.

« Les prochaines générations d’expériences numériques seront possibles grâce aux architectures de microservices, ce qui engendrera des défis et des complexités considérables pour les développeurs », commente dans un communiqué Rajeev Kozhikkattuthodi, vice-président Produit et Stratégies de Tibco. « Nous continuons d’étendre nos compétences en matière d’intelligence connectée et d’API Management grâce à des technologies telles que les outils pour les microservices de Nanoscale.io. Ces solutions permettent à nos clients de rester à la pointe de projets de transformation. »

Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Par ailleurs, le site de Nanoscale.io est particulièrement muet. Aucune information concernant la société n’y apparaît, sinon que celle-ci compte parmi ses clients des entreprises comme Accenture, Amazon, Barclays, Deloitte, GM, et en France ADP (anciennement Aéroports de Paris).