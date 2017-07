Thomson Reuters annonce le lancement de Thomson Reuters Labs–The Incubator. Situé en Suisse à Zurich, cet incubateur accueillera les entrepreneurs en phase de démarrage qui conçoivent des produits de nouvelle génération dans les secteurs du big data, de l’analytique avancée, des registres distribués, de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage machine et d’autres technologies disruptives. Les startups sélectionnées bénéficieront d’un accès aux contenus et aux données de Thomson Reuters, d’un mentorat de la part de cadres expérimentés, ainsi que de facilités de mise en réseau en matière d’investissement et de commercialisation.

Cet Incubateur s’ajoute au réseau existant des Thomson Reuters Labs. Répartis dans des écosystèmes innovants à travers le monde, ceux-ci collaborent avec les clients, les universités et les startups afin de prototyper et de valider rapidement des solutions recourant aux sciences des données, pour déboucher sur le développement de produits et de solutions répondant rapidement à la demande du marché. « La technologie évolue à une vitesse sans précédent, et il incombe aux sociétés de suivre le rythme. Il est essentiel pour nous d’établir des partenariats avec des startups et autres innovateurs du marché, afin d’être agiles et réactifs auprès de nos clients. L’Incubateur deviendra une composante essentielle de notre stratégie d’entreprise consistant à stimuler une croissance organique au travers de l’innovation », explique dans un communiqué Mona Vernon, directrice technologique de Thomson Reuters Labs.