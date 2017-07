Teradata vient d’annoncer l’acquisition de StackIQ, un spécialiste du data warehousing en environnements cloud et on-premise, pour une somme non dévoilée.

Créée en 2006 au sein de l’université de Californie à San Diego, la société a démarré en 2011 sous son nom actuel grâce à des investisseurs privés. « StackIQ a développé une des plateformes de provisionnement des logiciels les plus rapides du marché qui a géré le déploiement de logiciels analytiques sur des millions de serveurs dans des datacenters autour du monde. Cette acquisition permettra d’exploiter l’expertise de StackIQ dans les logiciels open source et le provisionnement de vastes clusters afin de simplifier et d’automatiser partout le déploiement de Teradata », explique dans un communiqué le spécialiste des entrepôts de données et de l’analytique.

Les ingénieurs de StackIQ rejoindront les équipes R&D de Teradata.

StackIQ revendique sur son site plus de 150 clients dans le monde parmi lesquels la Nasa, Honda, P&G, Verizon ou encore Agilent.