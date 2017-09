L’opérateur de téléphonie unifiée et digitale Telyo annonce une levée de fonds d’un montant de 500.000 euros réalisée auprès de Business Angels. La startup parisienne souhaite, grâce à cette levée de fonds, accélérer le développement de son offre commerciale et d’améliorer sa productivité en continuant à investir sur ses outils de productions et de traitement de commande.

« Avec Telyo, nous travaillons au quotidien avec des entreprises qui veulent aller au plus simple en leur fournissant une solution de télécommunications complète, répondant à leurs besoins réels, et ce efficacement. Notre modèle économique de proposer une offre à coût réduit déployée dans des délais courts tout en garantissant la meilleure qualité de service, le tout sans aucun engagement de durée contractuel. Cette levée de fonds est un signe fort de reconnaissance du travail effectué ainsi que du potentiel de Telyo », explique dans un communiqué le fondateur de la société, Goel Haddouk.