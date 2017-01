La société Techno-Buro, spécialiste informatique et bureautique propose des solutions sur mesure dans les domaines de l’informatique, des solutions d’impression et de gestion documentaire ainsi que dans l’agencement mobilier.

En rejoignant le réseau Toshiba, la société élargit son périmètre avec une nouvelle offre bureautique qui vient compléter son offre IT et mobilier. Techno-Buro apporte ainsi une offre globale à ses clients TPE, PME et grands comptes.

Ce nouveau partenariat permet par ailleurs à Toshiba de renforcer sa présence sur le département du Bas-Rhin pour accompagner les entreprises dans leurs projets d’impression et de dématérialisation.

« L’optimisation des solutions d’impression et de dématérialisation fait partie intégrante de la stratégie de nos clients. Techno-Buro étant déjà distributeur Toshiba au niveau des ordinateurs portables, c’est donc logiquement que nous nous sommes rapprochés de cette marque afin d’étoffer notre offre bureautique. Comme pour l’informatique, Toshiba permet à Techno-Buro de maitriser toute la chaine de l’avant-vente, vente, installation et maintenance », explique dans un communiqué déclare Pascal Heitz, gérant de Techno-Buro.

Pour apporter plus de proximité à ses clients, Techno-Buro s’est installé dans des nouveaux locaux de 500 m2 avec un espace showroom au 1 route de Schirmeck, à Duppigheim (67200).