Tech Data lance une offre intégrant Microsoft Business 365 à son offre Small Cloud Server, opérant sur Microsoft Azure. Cette nouvelle solution vise le marché des PME, lesquelles en s’appuyant sur les partenaires Microsoft bénéficieront ainsi d’un meilleur support pour bâtir leur cloud.

Les partenaires auront accès à l’offre packagée cet automne via la plateforme cloud StreamOne de Tech Data (intégrant la facturation mensuelle, le démarrage et l’arrêt flexibles des solutions cloud, l’évolution du nombre d’utilisateurs, la consommation, la facturation à la demande…). « En développant une nouvelle solution cloud vraiment innovante comme Small Business Cloud Server puis en la regroupant avec Microsoft Office 365 nous aidons les partenaires à accéder plus vite au marché et à accélérer leurs gains », a expliqué à nos confrères de ChannelInsider David Newbould, directeur de l’activité cloud en Europe de Tech Data. « Nous innovons afin de leur permettre de vendre plus de choses autour du produit principal. »

Le grossiste a par ailleurs enrichi sa plateforme de nouvelles fonctionnalités comme StreamOne Enterprise Solutions et StreamOne Insights.

StreamOne Enterprise Solutions, qui vise l’ensemble du marché depuis les PME jusqu’aux grands groupes, est issue de la fusion de la plateforme StreamOne Marketplace de Tech Data et de la plateforme Avnet Technology Solutions, désormais rebaptisée StreamOne Technology Solutions. StreamOne Enterprise Solutions propose de nouvelles fonctionnalités telles que la facturation ou encore des outils de gestion. De plus, les partenaires peuvent l’utiliser en marque blanche pour développer leurs propres solutions.

StreamOne Insights propose de son côté des outils analytiques pour Microsoft Azure et Office 365, permettant aux partenaires de surveiller les performances des services cloud et d’accéder en temps réel aux taux d’utilisation.

Tech Data annonce également l’ajout au portail Azure StreamOne de nouvelles fonctions de gestion pour les souscriptions à Azure. Selon le grossiste, grâce à la fonction Azure Quick Start Blueprints, les partenaires gagneront des heures dans la conception et le déploiement du cloud de Microsoft en s’appuyant sur des architectures validées par ses soins.