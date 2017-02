Comme prévu, l’acquisition d’Avnet TS par Tech Data a été finalisée avant la fin du mois. Le 27 février très exactement. Le grossiste a eu toutes les autorisations nécessaires, notamment celle de la Commission européenne, publiée au journal officiel de l’UE ce même 27 février.

Dans un communiqué, le grossiste dévoile le nom des principaux dirigeants du groupe fusionné, lequel conserve le nom de Tech Data.

Au premier niveau, on retrouve l’équipe dirigeante de Tech Data, sous la houlette du CEO, Bob Dutkowsky. Elle est composée de Chuck Dannewitz, directeur financier, Rich Hume, directeur des opérations, Beth Simonetti, directrice des ressources humaines, John Tonnison, DSI, et David Vetter, directeur juridique.

A l’échelon en dessous, sous la direction de Rich Hume, on retrouve trois rescapés d’Avnet TS. Le président de la région Asie Pacifique du grossiste (un nouveau marché pour Tech Data), William Chu, conserve ses fonctions dans la nouvelle société. Jaideep Malhotra, président Global Computing Component, conserve lui aussi son poste. Enfin, le président d’Avnet TS, Patrick Zammit est quant à lui recasé en tant que président de la région Europe.

Tous les autres dirigeants sont issus de Tech Data. Joe Quaglia, président de la région Amériques conserve ses fonctions. C’est d’ailleurs le seul. La Belge Els Demeester, jusqu’à présent vice-présidente et directrice générale du groupe, se voit confier l’intégration des deux grossistes. L’autre Européen, l’Allemand Michael Urban, qui occupait les fonctions de senior vice-président Broadline, Consumer Electronic, Services, Procurement est désormais en charge de la transformation et des fournisseurs au niveau mondial (Transformation and Global Vendor Management).

Le nouveau groupe revendique une présence dans 40 pays, 14.000 employés et environ 115.000 clients dans une centaine de pays. Un chiffre qui risque de connaître une certaine érosion si l’on en croit CRN. Plusieurs partenaires d’Avnet ont ainsi expliqué à nos confrères qu’ils étaient fort sollicités par des représentants d’Arrow, aussi bien par mail, que par téléphone ou même via LinkedIn, depuis l’annonce du rachat du grossiste par Tech Data.