L’alliance de SAP avec AWS scellée dès 2011 n’en finit plus de remodeler les contours de l’écosystème SAP. Désireux de développer un centre de compétences Cloud AWS, la société de conseil et d’intégration spécialisée dans les solutions SAP TeamWork vient de prendre une participation majoritaire dans Corexpert, un pure player AWS. Certifié AWS Advanced Consulting Partner, Corexpert compte une vingtaine de collaborateurs (répartis à Lyon et à Biarritz) et vise 2 M€ de facturations cette année (1,2 M€ en 2016). De son côté, TeamWork compte 400 collaborateurs répartis sur une quinzaine d’implantations internationales et a réalisé 66 M€ de chiffre d’affaires en 2016.

Les deux sociétés se connaissent déjà pour avoir travaillé ensemble sur un projet SAP de grande envergure sur le marché français. « C’est à cette occasion que nous avons pris conscience de nos complémentarités », explique Alexis Daguès, cofondateur de Corexpert, qui reste aux commandes de sa société en tant DG associé avec 25% du capital.

Ayant construit toute son expertise sur le Cloud AWS, dont il revendique la maîtrise de l’ensemble des services, Corexpert n’avait pas de réponse sur la problématique infrastructures physiques sur site/Cloud hybride, indispensable pour adresse les grands projets. À l’inverse, TeamWork avait une forte expertise dans les infrastructures physiques sur site mais avait besoin de monter en compétences sur AWS, seule plateforme certifiée pour l’intégralité des solutions SAP et surtout prodigieux vecteur d’accélération des projets SAP.

« AWS propose des machines virtuelles surgonflées en mémoire (jusqu’à 4To actuellement et bientôt 16 To) qui permettent de déployer une solution SAP en quelques minutes alors qu’il faut généralement des semaines – et de lourds investissements – pour approvisionner des machines physiques équivalentes », souligne Alexis Daguès.

En investissant dans Corexpert, partenaire montant de l’écosystème AWS, TeamWork espère atteindre rapidement le statut AWS Premier Partner, le plus haut niveau de d’accréditation AWS, détenu seulement par une dizaine de partenaires en France.

Désormais filiale de TeamWork, Corexpert garde toutefois son autonomie et poursuit son activité historique d’accompagnement des entreprises, notamment issues du Web, dans leurs projets de migration vers AWS. Néanmoins, c’est son activité autour des solutions SAP (qui représente aujourd’hui 15% de ses revenus) en lien avec TeamWork, qui devrait assurer l’essentiel de sa croissance. Il est ainsi prévu que Corexpert accompagne d’emblée TeamWork sur ses projets internationaux et que la société prenne rapidement pied sur Paris. Moyennant quoi, l’effectif devrait doubler d’ici à la fin de 2018.