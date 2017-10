TAS France, filiale française de l’Italien TAS Group, spécialisé dans l’édition et l’intégration de logiciels pour le secteur bancaire et financier, annonce avoir mis en service en mai son second datacenter. D’une superficie de 800 mètres carrés et pouvant acueillir 225 baies, ce nouveau datacenter est installé à Sophia Antipolis (Alpes Maritimes) dans un bâtiment appartenant à la société CPCP Telecom, à environ un kilomètre de son premier datacenter. Ce-dernier, quatre fois plus petit, devrait bénéficier d’un projet de rénovation.

TAS s’est attaché à équiper son datacenter avec ce qui se fait de mieux en la matière : groupes électrogènes SDMO, surveillance Siemens, câblage Commscope, alimentation électrique et refroidissement Schneider. Le tout est conforme au niveau Tier 4 du référentiel d’Uptime Institute. TAS France dispose par ailleurs de la certification ISO 9001 pour les services d’hébergement, et PCI DSS pour la protection de données issues de cartes bancaires.

Bien que non propriétaire du bâtiment – « nous n’avons pas vocation à être propriétaire du foncier mais à valoriser notre fonds de commerce consistant à proposer des services managés d’hébergement » – la composante bâtiment est cependant très importante dans notre métier, souligne Lionel Faure, directeur du marketing et des partenariats de TAS France. C’est pourquoi nous avons conçu notre salle de A à Z selon un cahier des charges réalisé par nous ».

S’il répond à toutes les attentes de ses clients du secteur bancaire, « très exigeants en termes de sécurisation des données et de temps de réponse », ce datacenter « servira essentiellement une clientèle de PME et d’ETI de proximité, pourquit Lionel Faure. Des entreprises attachées à la notion de bassin géographique, économique et culturel ». En France, les clients hébergés sont principalement des entreprises françaises de taille intermédiaire, issues des domaines de l’e-commerce, de la distribution, du tourisme et des loisirs, de l’immobilier ou encore de la gestion documentaire et de la dématérialisation. L’exploitation de l’informatique de clients est assurée en interne par les ingénieurs de la société.

TAS France a été créée il y a 20 ans via le rachat d’une start-up de Sophia Antipolis – choisie pour sa proximité avec l’Italie – qui développait des applications web et faisait de l’hébergement. « À l’époque, le secteur bancaire, qui constituait déjà l’essentiel de la clientèle du groupe, examinait comment faire évoluer son informatique traditionnelle faite de mainframes et de systèmes propriétaires, raconte Lionel Faure. Progressivement TAS France est devenue le centre de compétence Internet et d’hébergement du groupe. La virtualisation a commencé en 2006 avec IBM Blade Center et VMware et s’est intensifiée par la suite pour nous permettre de proposer du Cloud Computing à notre propre groupe mais aussi à toutes les entreprises ».