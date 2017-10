Avec 113 nouveaux clients depuis le début de l’année et un chiffre d’affaires en hausse de 41% par rapport au 1er semestre 2016, Talentsoft est en avance sur son plan de marche. L’éditeur de logiciels de gestion des ressources humaines en mode cloud, qui fête ses 10 ans, vise un chiffre d’affaires 2017 de 52 millions d’euros, soit plus de 30% de croissance par rapport à 2016. Talentsoft, qui revendique une place de leader européen du cloud RH, pointe en 25ème position du classement Truffle 100 publié en mai dernier.

L’éditeur attribue notamment ces résultats à trois relais de croissance : sa vision de l’expérience collaborateur et du futur des RH à l’origine du développement de produits tels que Talentsoft Hub et du lancement (en partenariat avec le Lab HR) de l’offre HR Connect, une offre complète et intégrée de gestion des talents (recrutement, évaluation, rémunération, formation & digital learning, et socle RH), et enfin le développement de Hello Talent, son application de sourcing proactif, pour laquelle Talentsoft revendique 10.000 sourceurs actifs dans plus de 35 pays, et 800.000 profils de talents créés sur 5 continents.

Les filiales étrangères (Europe, Amérique, Asie), qui ont contribué pour moitié aux résultats du premier semestre, ont à leur actif de nouvelles références tels que Carglass en Italie, l’université de Copenhague, l’ESN Netcompany et la compagnie d’assurance Skandia dans les pays nordiques ou encore la chaîne d’hôtels Dorchester Collection (Le Plaza Athénée, Le Meurice, The Dorchester…) au Royaume-Uni. En France, l’éditeur a séduit cette année des entreprises comme Saint-Gobain, Groupe d’Aucy (alimentaire), Pro BTP, Stef (transports frogorifiques) ou Devoteam. Des noms qui s’ajoutent au portefeuille de clients où figurent déjà Air France, Orange, Veolia, Monoprix, Colas, Lacoste, Linkbynet, DJ, Naval Group (ex-DCN) ou encore Celio.

« La croissance soutenue de Talentsoft confirme la pertinence de notre stratégie et l’adéquation de notre offre avec les enjeux des entreprises. Notre volonté est de faire de Talentsoft une marque forte et un partenaire de 1er choix à un niveau international. La co-construction avec nos clients clés au niveau mondial permet à Talentsoft d’être un acteur global qui continue à gagner des partsde marché », affirme dans un communiqué Jean-Stéphane Arcis, PDG de l’éditeur.

L‘entreprise de Boulogne-Billancourt emploie près de 600 salariés dont un quart en R&D. Elle vise le cap des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires qui devrait être atteint en 2020.