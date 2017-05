Talend prend désormais en charge Cloudera Altus, la nouvelle PaaS de Cloudera destinée à simplifier l’exécution d’applications de traitement de données à grande échelle, sur un cloud public. « Nous sommes ravis de prendre en charge Altus, car il permet aux entreprises d’accélérer considérablement le déploiement de projets big data, le tout avec un support opérationnel réduit », déclare dans un communiqué Michael Pickett, vice-président, en charge du développement et des écosystèmes de partenaires chez Talend. « Talend accroit la proposition de valeur en simplifiant la construction et le déploiement de pipelines de données intelligents sur la plateforme Altus et ce, de manière transparente. »

A l’aide de l’interface utilisateur de Talend, les développeurs peuvent créer des pipelines de données intelligents sur la plateforme Altus afin de tirer parti de l’ensemble des capacités de gestion et de supervision des applications big data dans le cloud. En utilisant Talend, les clients de Cloudera ont ainsi la possibilité de créer en toute transparence des tâches d’intégration de big data capables de tourner en local et dans le cloud.

Cloudera Altus représente une valeur ajoutée pour les clients d’Amazon Web Services en les aidant à enrichir leur infrastructure de gestion de données dans le cloud à l’aide des capacités de prise en charge des big data.