Pour le premier trimestre de son exercice 2017, Talend affiche un chiffre d’affaires en hausse de 44%, en très léger recul par rapport aux 45% du quatrième trimestre. Le chiffre d’affaires ainsi engrangé est de 32,87 millions de dollars. Les revenus provenant des souscriptions grimpent de 43% (de 47% à taux de change constants) pour atteindre 27,54 millions de dollars. La marge opérationnelle IFRS s’améliore de 5 points, passant de -26% – à -21%. Cela débouche toutefois sur une perte opérationnelle IFRS de 7,72 millions de dollars ou 0,26 dollar par action, à comparer à 5,27 millions de dollars ou 1,34 dollar par action un an auparavant. En termes non-IFRS, la perte est de 5,54 millions de dollars ou 0,19 dollar par action contre 4,56 millions de dollars ou 1,16 dollar par action un an plus tôt. Ces pertes sont légèrement supérieures aux prévisions de analystes qui tablaient sur -0,16 dollar par action (non-IFRS). En revanche Wall Street s’attendait à un chiffre d’affaires de 32 millions de dollars.

La trésorerie provenant de l’activité atteint 2,5 millions de dollars tandis que le flux de trésorerie disponible atteint 2,0 millions de dollars. Il y a un an on obtenait respectivement 2,2 millions de dollars et 1,7 million de dollars.

« Pour le neuvième trimestre consécutif, nos solutions cloud et big data ont grimpé de plus de 100% sur un an. Nous avons enregistré une croissance de 60% de notre clientèle, les revenus annualisés des souscriptions dépassant les 100.000 dollars », se félicite dans un communiqué le CEO, Mike Tuchen.

Pour le trimestre en cours, l’éditeur franco-américain table sur un chiffre d’affaires compris entre 34,8 et 35,8 millions de dollars et sur une perte IFRS de 8,5 à 9,5 millions de dollars, soit 0,29 à 0,33 dollar par action. En termes non-IFRS, la perte est attendue entre 5,9 et 6,9 millions de dollars, soit 0,21 à 0,24 dollar par action. Les analystes prévoyaient un chiffre d’affaires de 34,7 millions d’euros et une perte de 0,21 dollar.