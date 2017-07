Talend ouvre un bureau en Inde, à Bangalore, « pour développer les opportunités commerciales au niveau local et mieux répondre aux besoins de ses clients à l’échelle internationale. » Les nouveaux locaux accueillent des membres du département customer success de l’éditeur de solutions d’intégration big data et cloud, dont l’équipe des services professionnels. Celle-ci fournira un soutien et dispensera des formations aux clients et intégrateurs système disposant de centres de développement ou d’excellence en Inde, ainsi qu’auprès des acteurs locaux. L’équipe indienne comprend également une force commerciale qui profitera des opportunités offertes par le mouvement massif de digitalisation des entreprises publiques et privées constatée dans la région. En effet, selon Gartner, les services informatiques en Inde connaissent aujourd’hui une évolution extrêmement rapide.

« Je suis ravi par cette nouvelle présence en Inde, que je considère comme une partie importante de notre stratégie commerciale au niveau mondial », explique dans un communiqué Mike Tuchen, CEO de Talend. « Le nouveau bureau de Talend à Bangalore nous permet de nous rapprocher des équipes de développement de bon nombre de nos plus importants clients. Il nous aidera également à renforcer et étendre notre relation avec nos plus importants partenaires intégrateurs système comme Accenture, Capgemini, Cognizant ou encore Wipro, qui ont une présence importante sur place. »