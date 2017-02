Talend vient de publier ses résultats du quatrième trimestre et de l’ensemble de l’exercice 2016.

Sur la période octobre-décembre 2016, le spécialiste franco-américain de l’intégration des données affiche un chiffre d’affaires en hausse de 45% à 30,5 millions de dollars. Il s’agit du 8ème trimestre consécutif de croissance, une croissance tirée par le cloud et par le Big Data précise dans un communiqué le CEO de l’entreprise, Mike Tuchen. Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires bondit de 40% à 106 millions de dollars. En 2015, Talend avait enregistré une croissance annuelle de 21%.

Les pertes augmentent également. Elles atteignent 25,2 millions de dollars (+48%) sur le trimestre et 88,6 millions de dollars (+44%) sur l’ensemble de l’exercice.

Mike Tuchen peut en revanche se féliciter que la société qu’il dirige ait enfin dégagé un flux de trésorerie positif, aussi bien au quatrième trimestre que sur la totalité de l’exercice. « Un objectif que nous nous sommes fixé lors de l’entrée en bourse », précise-t-il. Au quatrième trimestre, le cash flow provenant des activités atteint ainsi 2,4 millions de dollars et le cash flow disponible s’établit à 2,2 millions de dollars, contre respectivement -3,8 millions de dollars et -4,1 millions de dollars un an plus tôt. De même, le flux de trésorerie provenant des activités s’établit à 3,4 millions de dollars et le flux de trésorerie net atteint 2,0 millions de dollars, comparé à respectivement -10,0 millions de dollars et -10,8 millions de dollars pour l’exercice 2015.

Pour le premier trimestre 2017, l’éditeur table sur un chiffre d’affaires compris entre 31,4 et 32,4 millions de dollars, pour une perte nette de 5,5 à 6,5 millions de dollars. Sur la totalité de l’exercice, le chiffre d’affaires est attendu entre 141,5 et 143,5 millions de dollars, pour une perte nette comprise entre 30,9 et 32,9 millions de dollars.

Dans son communiqué, Mike Tuchen indique que Talend a dépassé le cap des 1.500 clients abonnés actifs, parmi lesquels deux des plus grandes compagnies pharmaceutiques mondiales ont fait leur entrée.

Tout cela a semble-t-il satisfait les investisseurs, puisque le titre gagnait 3,94% jeudi soir après la fermeture du Nasdaq. A l’ouverture ce matin, il progressait encore de 0,65%.