Les livraisons de tablettes ont enregistré un nouveau recul au premier trimestre annonce IDC. Au cours de la période, 36,2 millions de tablettes ont été expédiées, soit un reflux de 8,5% sur un an. Il s’agit du dixième trimestre consécutif de baisse indique le cabinet. Ce dernier constate que les tablettes détachables enregistrent une progression tandis que les ardoises, après avoir enregistré un pic des ventes en 2014, subissent depuis lors un déclin continu.

Du côté des fabricants, Apple affiche un 13ème recul des ventes consécutifs, tout en restant le leader du marché. Les livraisons ont en effet baissé de 13% en un an pour s’établir à 8,9 millions d’unités, soit une part de marché de 24,6%.

Samsung, qui a présenté trois nouvelles tablettes au Mobile World Congress de Barcelone en février dernier, s’en sort mieux avec un recul limité à 1,1%, ce qui lui permet de grappiller 1,3 point de part de marché, soit 16,5% du gâteau.

Avec une progression des ventes de 31,7%, Huawei abandonne la 5ème place pour se hisser dans le trio de tête avec une part de marché de 7,4%. Le Chinois bouscule au passage Amazon et son compatriote Lenovo. Le premier affiche une baisse des livraisons de 1,8% et se voit rétrogradé à la quatrième place avec 6% du marché. Quant au second, il enregistre une baisse des expéditions de 3,8%, hérite de la 5ème place laissée vacante par Huawei, et se place en embuscade avec 5,7% de part de marché.

Top Five Tablet Companies, Worldwide Shipments, Market Share, and Growth, First Quarter 2017 (Preliminary Results, Shipments in millions) Company 1Q17 Unit Shipments 1Q17 Market Share 1Q16 Unit Shipments 1Q16 Market Share Year-Over-Year Growth 1. Apple 8.9 24.6% 10.3 25.9% -13.0% 2. Samsung 6.0 16.5% 6.0 15.2% -1.1% 3. Huawei 2.7 7.4% 2.0 5.1% 31.7% 4. Amazon.com 2.2 6.0% 2.2 5.6% -1.8% 5. Lenovo 2.1 5.7% 2.2 5.5% -3.8% Others 14.4 39.8% 16.9 42.7% -14.7% Total 36.2 100.0% 39.6 100.0% -8.5% Source: IDC Worldwide Quarterly Tablet Tracker, May 4, 2017

Notes:

• Total tablet market includes slate tablets plus detachable tablets. References to « tablets » in this release include both slate tablets and detachable devices.

• The reference to ‘convertibles’ for convertible notebooks, which are notebook PCs that have keyboards that can either flip, spin, or twist, but unlike detachable tablets, convertible notebook keyboards are hardwired to the display.

• Data is preliminary and subject to change.

• Company shipments are branded device shipments and exclude OEM sales for all companies.

• The « Company » represents the current parent company (or holding company) for all brands owned and operated as subsidiary.