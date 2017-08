Tableau Software annonce l’acquisition de ClearGraph, une start-up spécialisée dans la recherche et l’analyse des données en langage naturel. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Fondée en 2014 et basée à Palo Alto en Californie, ClearGraph a développé une technologie permettant d’interroger des sources de données disparates en langage naturel. La technologie permet de stocker des données sémantiques dans des « knowledge graphs ». Ces derniers peuvent accumuler des connaissances et développer une véritable intelligence au fil du temps. Aucune formation technique n’est requise pour accéder aux données et les analyser, le langage naturel permettant de prédire les intentions des utilisateurs. « Nous avons fondé ClearGraph parce que nous avons identifié un besoin de rapprochement entre les humains et les ordinateurs grâce au langage naturel, surtout lorsqu’il s’agit de l’exploration des données », explique dans un communiqué le CEO de la société, Andrew Vigneault.

Les collaborateurs de la jeune pousse rejoindront les locaux de Tableau à Palo Alto. Leur principale mission consistera à intégrer la technologie de ClearGraph aux produits de Business intelligence de Tableau. « Les requêtes en langage naturel faciliteront l’interaction avec Tableau qui deviendra alors accessible au plus grand nombre, qu’il s’agisse d’un cadre ayant besoin de réponses rapides ou d’un utilisateur en déplacement qui souhaite obtenir une réponse sur son mobile. Cette acquisition est pleine de sens car ClearGraph a la même mission que nous et les mêmes projets d’innovation dans l’analyse conversationnelle », commente dans le communiqué François Ajensat, directeur produit chez l’éditeur.